غزة - فلسطين أون لاين

اعتلى متظاهرون مناصرون لفلسطين سطح مبنى البرلمان الأسترالي في العاصمة كانبرا، نصرة للشعب الفلسطيني وتنديدًا بالعدوان "الإسرائيلي" المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول /أكتوبر الماضي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيدو تُظهر عددًا من المتظاهرين وهم يعتلون على سطح مبنى البرلمان.

وهتف المتظاهرون بشعارات مناصرة للشعب الفلسطيني، وتنديد بعدوان الاحتلال الإجرامي والمتواصل على قطاع غزة منذ 272 يومًا.

ورفع المشاركون في الاحتجاج لافتات مناهضة للاحتلال "الإسرائيلي" وداعمة لفلسطين من قبيل "أوقفوا الحرب" و"فلسطين حرة من البحر إلى النهر" و"الإبادة مستمرة".

