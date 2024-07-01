عقب الإفراج عنه من سجون الاحتلال.. أبو سلمية: سنُعيد بناء غزة ومجمّع الشفاء الطّبي من جديد

غزة - فلسطين أون لاين

أفرجت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الإثنين، عن مدير مجمع الشفاء الطّبي، الدكتور محمد أبو سلمية، المعتقل منذ بداية العدوان على قطاع غزة، والذي تعرض لتعذيب شديد طيلة فترة اعتقاله.

وقال أبو سلمية، إن "وضع السجون مأساوي وصعب جدًا، ويجب أن يكون هناك كلمة حاسمة للمقاومة والشعوب العربية من أجل حرية الأسرى".

وأشار إلى أن الأسرى يمرّون بظروف صعبة جدًا من نقص في الأكل والشراب والإهانة، لم يمروا بها منذ بداية الاحتلال عام 48.

وأضاف، "الأسرى أمانة في أعناق الجميع ويجب تبييض السجون في أسرع وقت".

وأكد أبو سلمية، أن الاحتلال يستهدف الجميع ويعتقل الجميع دون استثناء، مشيرًا إلى استشهاد عدد من الكوادر الطبية تحت التعذيب داخل السجون".

وأوضح أن الاحتلال أثبت مدى إجرامه باستهداف الكوادر الطبية والصحفية والنساء والرجال ودمر كل شيء في قطاع غزة.

وتابع، "بإذن الله سنبني قطاع غزة من الصفر، وسنعيد مجمع الشفاء الطبي الذي اعتقلنا منه كما كان وأفضل".

في أول كلماته بعد تحرره..



مدير مستشفى الشفاء د. محمد أبو سلمية: "وضع السجون مأساوي وصعب جدا، ويجب أن يكون هناك كلمة حاسمة للمقاومة والشعوب العربية من أجل حرية الأسرى". pic.twitter.com/FPsW2H53s7 — حسن اصليح | Hassan (@hassaneslayeh) July 1, 2024

وفي 23 تشرين ثاني/نوفمبر 2023، اعتقلت قوات الاحتلال الطبيب أبو سلمية خلال عملية إجلاء تحت تهديد السلاح، لكافة المتواجدين في مجمع الشفاء الطبي.

وصباح اليوم، أفرجت قوات الاحتلال عن 50 أسيراً من غزة عبر حاجز "كوسوفيم" شرق دير البلح وسط القطاع.