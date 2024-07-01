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عقب الإفراج عنه من سجون الاحتلال.. أبو سلمية: سنُعيد بناء غزة ومجمّع الشفاء الطّبي من جديد

بالفيديو عقب الإفراج عنه من سجون الاحتلال.. أبو سلمية: سنُعيد بناء غزة ومجمّع الشفاء الطّبي من جديد

01 يوليو 2024 . الساعة 09:27 بتوقيت القدس
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مدير مجمع الشفاء الطبي محمد أبو سلمية
غزة - فلسطين أون لاين

أفرجت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الإثنين، عن مدير مجمع الشفاء الطّبي، الدكتور محمد أبو سلمية، المعتقل منذ بداية العدوان على قطاع غزة، والذي تعرض لتعذيب شديد طيلة فترة اعتقاله.

وقال أبو سلمية، إن "وضع السجون مأساوي وصعب جدًا، ويجب أن يكون هناك كلمة حاسمة للمقاومة والشعوب العربية من أجل حرية الأسرى".

وأشار إلى أن الأسرى يمرّون بظروف صعبة جدًا من نقص في الأكل والشراب والإهانة، لم يمروا بها منذ بداية الاحتلال عام 48.

وأضاف، "الأسرى أمانة في أعناق الجميع ويجب تبييض السجون في أسرع وقت".

وأكد أبو سلمية، أن الاحتلال يستهدف الجميع ويعتقل الجميع دون استثناء، مشيرًا إلى استشهاد عدد من الكوادر الطبية تحت التعذيب داخل السجون".

وأوضح أن الاحتلال أثبت مدى إجرامه باستهداف الكوادر الطبية والصحفية والنساء والرجال ودمر كل شيء في قطاع غزة.

وتابع، "بإذن الله سنبني قطاع غزة من الصفر، وسنعيد مجمع الشفاء الطبي الذي اعتقلنا منه كما كان وأفضل".

 وفي 23 تشرين ثاني/نوفمبر 2023، اعتقلت قوات الاحتلال الطبيب أبو سلمية خلال عملية إجلاء تحت تهديد السلاح، لكافة المتواجدين في مجمع الشفاء الطبي.

وصباح اليوم، أفرجت قوات الاحتلال عن 50 أسيراً من غزة عبر حاجز "كوسوفيم" شرق دير البلح وسط القطاع.

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#الأسرى الفلسطينيين #الحرب على غزة #مجمع الشفاء الطبي #محمد أبو سلمية #طوفان الأقصى #الإخفاء القسرى

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