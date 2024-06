بسبب دعمه لغزة.. اللاعب المغربي أنور الغازي يواجه إجراءات "عقابية" ألمانية

كتب/خالد أبو زاهر

يُصر اللاعب المغربي أنور الغازي الذي يحمل الجنسية الهولندية، على مواصلة طريقه في دعم القضية الفلسطينية في مواجهة حرب الإبادة الجماعية التي تشنها عصابات الاحتلال الصهيوني على غزة منذ السابع من شهر أكتوبر 2023، وذلك من خلال تفرغه شبه الكامل للتضامن مع أطفال ونساء غزة الذين ارتقوا شهداء، والذين يعيشون ظروفاً حياتية صعبة للغاية.

وقبل أيامٍ، نشر الغازي عبر حساباته الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي، مقطعًا مصورًا يتحدث فيه عن ثباته على موقفه في الوقوف مع أطفال غزة، معلقا على الفيديو "دافع عن الحق حتى لو كان ذلك يعني الوقوف بمفردك".

وأضاف: "قف في المكان الصحيح حتى لو كان هذا يعني أن تكون وحيدا، ولا أندم ولست خائفا على مركزي، ولن أتراجع عما قلته وما أقف من أجله، سأبقى حتى آخر نفس أتحدث من أجل الإنسانية والمظلومين، لأطفال غزة أحبكم وسأقف دائما معكم".

Stand for what is right even if it means standing alone. ❤️🙏🏽 pic.twitter.com/GSj2YmPB30