اعتقالات في الضفة الغربية ومحاولة اغتيال لمقاومين بطولكرم

غزة - فلسطين أون لاين

شنت قوات الاحتلال، صباح اليوم الخميس، حملة اقتحامات ومداهمات في مدن وقرى الضفة الغربية، تخللها اعتقالات واعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم.

في جنين، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة ومخيم جنين للاجئين، شمالي الضفة الغربية، مُعززة بعدة آليات عسكرية وقوات خاصة؛ قبل اندلاع مواجهات عنيفة تخللها عمليات إطلاق نار.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى مدينة ومخيم جنين، عقب اكتشاف القوة الخاصة، لا سيما من جهة "شارع نابلس" وتمركزت في حارة حي المراح وحاصرت منزلًا في الحي.

في رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت سيرا، جنوب غربي مدينة رام الله، وداهمت منازل المواطنين، واعتقلت عددًأ منهم.

وأفادت مصادر صحفية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأسيرين المحررين منتصر علي حمدان، ومحمد ياسر حمدان، والشقيقين جهاد ونهاد حمدان، والشاب خليل محمد أبو صفية، وأكرم علي علقم، وأحمد أيوب عقل.

في طولكرم، نجت مجموعة من المقاومين من محاولة اغتيال بطائرة مسيّرة إسرائيلية قرب مخيم نور شمس شرق طولكرم.

قالت مصادر صحفية، إن طائرة مسيّرة استهدفت مركبة كان يستقلها عدد من المقاومين أثناء مرورها بجانب محطة القيسي للمحروقات.

وأوضحت المصادر أن الطائرة أخطأت هدفها وانفجرت بجانب المركبة المستهدفة التي واصلت سيرها مبتعدة عن المكان، وشوهدت ألسنة اللهب تتصاعد في الموقع.

في طوباس، اندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال في مخيم الفارعة جنوب طوباس.

في القدس المحتلة، داهمت قوات الاحتلال منزلًا في حي الكسارات بمخيم قلنديا شمال القدس المحتلة.