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الاتحاد الأوروبي: أكثر من 2000 شاحنة مساعدات عالقة بمعبر رفح

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بالفيديو الاتحاد الأوروبي: أكثر من 2000 شاحنة مساعدات عالقة بمعبر رفح

11 يونيو 2024 . الساعة 21:58 بتوقيت القدس
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غزة/ فلسطين أون لاين

أعلن الاتحاد الأوروبي الثلاثاء، وجود أكثر من 2000 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية وبضائع تجارية عالقة على الجانب المصري من معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة.

وأوضحت المديرية العامة للاتحاد الأوروبي للحماية المدنية والمساعدات الإنسانية على منصة "إكس" أنه "بسبب العمليات العسكرية (الإسرائيلية) المكثفة، لا يزال معبر رفح مغلقا".

وأضافت أن "أكثر من 2000 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية والبضائع التجارية تنتظر في مصر وجاهزة لدخول غزة".

ودعا الاتحاد الأوروبي "إلى إيصال المساعدات الإنسانية بشكل مستدام وآمن ودون عوائق".  

ونشرت المديرية فيديو قصير على "إكس" يظهر عدداً كبيراً من شاحنات تحمل مواد غذائية، ومصطفة على مساحة كبيرة من الأرض، قالت المديرية إنها على الجانب المصري من معبر رفح.

#غزة #سياسة التجويع

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