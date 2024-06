"الأغذية العالمي" يعلق توزيع المساعدات من الرصيف البحري قبالة غزة لهذه الأسباب

غزة/ فلسطين أون لاين

علق برنامج الأغذية العالمي نقل وتوزيع المساعدات عبر الرصيف الأمريكي العائم في غزة، بسبب مخاوف تتعلق بسلامة موظفي البرنامج.

وفي التفاصيل، أعلنت مديرة برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، سيندي ماكين، تعليقا مؤقتا لتوزيع المساعدات الإنسانية عبر الرصيف البحري الأميركي العائم قبالة سواحل غزة، وذلك بسبب مخاوف أمنية.

وأشارت ماكين خلال مقابلة مع شبكة "سي بي إس" الأميركية إلى أن اثنين من مستودعات المنظمة في غزة تعرضا للقصف خلال مجزرة النصيرات وتحرير أسرى للاحتلال بغزة، مما أسفر عن إصابة أحد الموظفين.

كما أوضحت أنها تشعر بقلق كبير بشأن سلامة الموظفين بعد الحادثة، التي وصفتها بأنها واحدة من أكثر أيام الحرب دموية، وأكدت أنهم يريدون التأكد من توفر بيئة آمنة وظروف مستقرة قبل استئناف العمليات.

ورغم ذلك، شددت المسؤولة الأممية على أن العمل مستمر في باقي مناطق القطاع، حيث يبذلون قصارى جهدهم في الشمال والجنوب.

ومن جانبها، أعلنت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية أنها تعمل مع مسؤولين حكوميين أميركيين آخرين ومع المنظمات الإنسانية في غزة لضمان إمكانية استئناف المساعدات بشكل آمن وفعال بعد الانتهاء من المراجعة الأمنية.

وفي وقت سابق، نقل موقع أكسيوس عن مسؤول في الإدارة الأمريكية، اليوم السبت، أن ما تسمى "خلية المختطفين" الأمريكية العسكرية ساعدت في استعادة المحتجزين الأربعة في العملية التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في النصيرات وسط قطاع غزة، وأدت أيضاً إلى ارتكاب مجزرة راح ضحيتها نحو 200 شهيد.

وفي تفاصيل أخرى، قالت مصادر عبرية، إنه ليس صدفة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن صباح اليوم دفع تعزيزات من قواته لحماية الرصيف الأمريكي العائم قبالة ساحل بحر قطاع غزة.

A video circulating on Hebrew social media claims a helicopter rescued four captives from central Gaza on Saturday, confirming Israel's use of the American temporary pier.



This operation resulted in the killing of over 210 Palestinians. pic.twitter.com/VfkkvqOUuV