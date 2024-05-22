النّرويج تتعهد باعتقال نتنياهو في حال زارها والإعلام العبري يُعلّق!

غزة - فلسطين أون لاين

أكد وزير الخارجية النرويجي إسبن إيدي، أمس الثلاثاء، أن بلاده اتّخذت قرارًا باعتقال رئيس وزراء الاحتلال "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو في حال أقدم على زيارتها بعد صدور مذكرة توقيف بحقه من المحكمة الجنائية الدولية.



وقال إيدي في تصريح صحافي، "نحن ملزمون باعتقال نتنياهو إذا زار بلادنا بعد صدور قرار من المحكمة الجنائية الدولية".



ويوم الإثنين، أعلن مدعي عام الجنائية الدولية كريم خان طلبه بإصدار أوامر اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.

ومن جهتهتا، قالت وسائل الإعلام العبري، إن النرويج هي أول دولة أوروبية تهدد باعتقال نتنياهو وغالانت في حال قررت المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة بذلك.



وعقب إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير حربه، قال نتنياهو في تصريح صحافي، إنه لا يخشى من السفر في أنحاء العالم بعد قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

يأتي قرار إصدار أوامر الاعتقال جرّاء ارتكاب الاحتلال "الإسرائيلي" حرب إبادة جماعية في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر، راح ضحيتها أكثر من 35647 شهيدًا، وإصابة أكثر 79852 آخرين. بالإضافة إلى استخدام التجويع أداة حرب، والتسبب عمدًا في معاناة شديدة أو إلحاق أضرار جسيمة بالجسم أو الصحة" و"القتل العمد" و"توجيه الهجمات عمدًا ضد السكان المدنيين باعتبارها جريمة حرب"، و"الإبادة و/أو القتل".