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"رفعوا علم الاحتلال وغنّوا نشيدهم".. مئات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

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بالفيديو "رفعوا علم الاحتلال وغنّوا نشيدهم".. مئات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

14 مايو 2024 . الساعة 11:10 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

اقتحم مئات المستوطنين، صباح اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك وسط حماية أمنية مشددة من قبل شرطة الاحتلال الإسرائيلي، تزامنًا مع دعوات لاقتحام جماعي، إحياء لذكرى احتلال فلسطين.

وأفادت مصادر صحافية بأن 300 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات، وأدوا طقوسًا تلمودية عنصرية، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، ورفعوا علم الاحتلال عند قبة الصخرة. فيما ارتدى آخرون العلم على هيئة قبعات صغيرة "كيباه".

وعمدت مجموعة من المستوطنين غناء "نشيد الاستقلال" عند باب السلسلة أحد أبواب المسجد الأقصى.

كما نصبت قوات الاحتلال حواجز عند باب الأسباط، ومنعت عشرات المصلين من الدخول إلى المسجد الأقصى بالتزامن مع اقتحام المستوطنين ساحاته.

وكانت منظمات الهيكل حشدت أنصارها لاقتحامات مركزية للمسجد الأقصى،و رفع المئات من أعلام الاحتلال في ساحات المسجد.

#المسجد الأقصى #الحرب على غزة #النكبة الفلسطينية #اقتحامات المسجد الأقصى #طوفان الأقصى

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