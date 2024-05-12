بلدية النصيرات بغزة تحذّر من توقف خدماتها الأساسية خلال 48 ساعة

غزة/ فلسطين أون لاين

حذّر رئيس بلدية النصيرات د. إياد مغاري، من نفاذ الوقود خلال 48 ساعة، والذي ينذر بوقوع أزمة إنسانية وحدوث مكاره صحية وبيئية خطيرة.

وقالت البلدية في تصريح صحافي، "تحذر بلدية النصيرات وسط قطاع غزة من توقف خدماتها الأساسية خلال 48 ساعة بسبب نفاذ الوقود اللازم لتشغيل آبار المياه ومضخات الصرف الصحي، وآليات جمع وترحيل النفايات.

وأكدت، أن توقف ضخ المياه في الشبكة وطفح مياه الصرف الصحي، وتكدس النفايات في الشوارع، ينذر بحدوث مكاره صحية وبيئية خطيرة.

وحمّل المغاري، الاحتلال الاسرائيلي المسؤولية الكاملة عن أية كارثة إنسانية ستقع في أية لحظة بسبب نفاذ الوقود، وهذه جريمة حرب تتنافى مع كافة القوانين الدولية والإنسانية.

كما وطالب، كل المنظمات الأممية والمؤسسات الدولية بالتدخل العاجل والسريع لتوريد الوقود اللازم لتشغيل آبار المياه ومضخات الصرف الصحي وآليات جمع وترحيل النفايات، خاصة وأن النصيرات باتت تعج بأكثر من 300 ألف نازح من مختلف أنحاء قطاع غزة.