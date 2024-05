جامعة أريزونا تطرد أستاذاً تعدّى على امرأة محجبة داعمة لفلسطين

غزة/ فلسطين أون لاين

قررت جامعة ولاية أريزونا طرد الأستاذ الجامعي جوناثان يودلمان بعد أن ظهر في مقطع فيديو وهو يعتدي لفظياً على امرأة محجبة، بسبب تأييدها للفلسطينيين وغزة.

وبحسب شبكة سي إن إن الأمريكية، فإن إدارة الجامعة قالت في بيان إنه "لم يعد مسموحاً ليودلمان بالبقاء في الحرم الجامعي، ولن يقوم بالتدريس هنا مرة أخرى أبداً".

وظهر البروفيسور يودلمان برفقة جندي تطوع في جيش الاحتلال خلال الحرب على قطاع غزة (يدعى سامي بن) وهما يقومان بالتحرش بامرأة مسلمة لدعمها فلسطين، ونعتها بألفاظ خادشة للحياء.

Former IDF soldier Sammy Ben (in shorts) and Professor Jonathan Yudelman of the University of Arizona aggressively harassing a female Muslim student for supporting Palestine. pic.twitter.com/vNGMaTu4Bj