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بالفيديو جامعة أريزونا تطرد أستاذاً تعدّى على امرأة محجبة داعمة لفلسطين

10 مايو 2024 . الساعة 22:42 بتوقيت القدس
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غزة/ فلسطين أون لاين

قررت جامعة ولاية أريزونا طرد الأستاذ الجامعي جوناثان يودلمان بعد أن ظهر في مقطع فيديو وهو يعتدي لفظياً على امرأة محجبة، بسبب تأييدها للفلسطينيين وغزة. 

وبحسب شبكة سي إن إن الأمريكية، فإن إدارة الجامعة قالت في بيان إنه "لم يعد مسموحاً ليودلمان بالبقاء في الحرم الجامعي، ولن يقوم بالتدريس هنا مرة أخرى أبداً".

وظهر البروفيسور يودلمان برفقة جندي تطوع في جيش الاحتلال خلال الحرب على قطاع غزة (يدعى سامي بن) وهما يقومان بالتحرش بامرأة مسلمة لدعمها فلسطين، ونعتها بألفاظ خادشة للحياء.

وأثارت الحادثة غضب المسلمين في أمريكا، وأدان مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية "كير" في بيان التحرش الذي قام به يودلمان ضد امرأة أمريكية مسلمة بالقرب من مظاهرة مؤيدة  للاحتلال الإسرائيلي.

ومنذ أبريل/نيسان الماضي تشهد جامعات أمريكية وكندية وأوروبية احتجاجات ترفض الحرب الإسرائيلية على غزة، وتطالب إدارة الجامعات بوقف تعاونها الأكاديمي مع الجامعات الإسرائيلية.

المصدر / وكالات
#غزة #طوفان الأقصى #حرب الإبادة الجماعية

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