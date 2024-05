مذيع شهير يحرج متحدث "إسرائيلي" تعثر بالإجابة عن عدد الضحايا المدنيين بغزّة

غزة/ فلسطين أون لاين

أحرج الإعلامي البريطاني الشهير بيرس مورغان المتحدث باسم الحكومة الاحتلال آفي هايمان في موقف محرج، حين سأله عن عدد المدنيين الذين قتلهم الجيش الإسرائيلي في حربه على قطاع غزة.

وقضى مقدم برنامج "بيرس مورغان غير خاضع للرقابة" (Piers Morgan Uncensored) عدة دقائق، وهو يحاول دفع هايمان للإجابة عن سؤال حول عدد الضحايا المدنيين في غزة.

وزعم هايمان أن الجيش الإسرائيلي "قتل ما لا يقل عن 14 ألفا من مقاتلي حماس"، لكنه رفض أن يذكر عدد المدنيين الذين تعتقد إسرائيل أنهم قتلوا، ملقيا باللوم فقط على "ضباب الحرب".

في البداية سأل مورغان متحدث الحكومة الإسرائيلية قائلا "في اعتقادك كم مدنيا قتلتم في غزة؟"، فأجاب هايمان "لا نملك أرقاما دقيقة. إنها ضبابية الحرب كما تعلم".

وعندما سأله مورغان "لكن لديكم العدد الدقيق لمن قتلتم من إرهابيي حماس؟ لماذا لا تعلمون عدد من قتلتم من المدنيين؟"، فأجاب هايمان "لأنه من الواضح أن تركيزنا ينصب على ملاحقة إرهابيي حماس".

فقاطعه مورغان قائلا، "انتظر. ألا يعني هذا أنكم تعطون أهمية أكبر لقتل إرهابيي حماس من حيث العدد والمسؤولية تفوق أهمية المدنيين الأبرياء. هذا لا يعقل حقا. إذا كنتم تعلمون بالضبط عدد من قتلتم من إرهابيي حماس يجب أن تعلموا عدد من قتلتم من المدنيين وإلا فإنكم تعطون أولوية أكبر لحياة الإرهابيين على حساب الناس الأبرياء".

This interview by @piersmorgan should be played for #journalism101 students. PR & Spokespeople will also find it useful. Lessons on how NOT to answer questions. pic.twitter.com/lHi41YBY2N