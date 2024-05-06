تدمير الاحتلال منزل الصحفي حسن إصليح .. محاولة مستمرة لترهيب الصحفيين

خانيونس / علي البطة

بدلاً من تكريمنا في يوم حرية الصحافة، تلجأ قوات الاحتلال "الإسرائيلي" لتدمير منازلنا وتكميم أفواهنا، هذا ما قاله الصحفي حسن إصليح بعد تدمير طائرات الاحتلال منزله ومنزل عائلته في خانيونس.

يشعر الصحفي إصليح بالأسى وهو يشاهد ركام منزله المكون من 4 طوابق والذي تحول إلى كومة ركام، وقال: هنا كانت تعيش عدة عائلات من إخواني والأبناء وأغلبهم أطفال، ما ذنبهم كي يُشردوا؟

وأشار إلى أن تدمير الاحتلال المنزل بعد نحو 7 أشهر على بدء الحرب وبعد أن بدأ الأهالي يعودون إلى مناطق سكنهم ومنازلهم في خانيونس، يعني أن الاحتلال يتعمّد قهرنا لأنه ليس له أي مبرر أو هدف سوى الإيذاء والتدمير.

وجاء تدمير منزل الصحفي إصليح يوم السبت الماضي، بالتزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة، وهو ما رأى فيه استهتارًا بكل المنظومات الدولية التي تنادي بحرية الصحافة وحق الصحفيين بالعمل المهني.

ويرى الصحفي إصليح في حديثه لـ"فلسطين أون لاين"، أن هذا التدمير هو جزء من الحملة الممنهجة للاحتلال لتكميم الأفواه ومنع العمل الصحفي أو النشر والحديث عن الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، وتزامنًا مع اليوم العالمي للصحافة.

وأشار إلى أن الاحتلال اغتال ما يزيد عن 140 صحفيًا، وأصاب آخرين واستهدف عائلات الصحفيين، وفي ذكرى اليوم العالمي لحرية الصحافة أغلق مكتب الجزيرة وصادر محتوياته في الأراضي المحتلة، في شكل من أشكال العربدة لتقويض الإعلام الحر.

ويؤكد أن هذا التدمير بعد 7 أشهر منذ بداية العدوان الوحشي وبعد تحريض واستهداف الصحفيين كصحفيين لعملهم في توثيق ونشر انتهاكات الجيش "الإسرائيلي" بحق الفلسطينيين، يعكس مضي الاحتلال في جرائمه دون أي رادع للأسف.

ومنذ بداية العدوان تعرض الصحفي حسن إصليح للتحريض والتهديد "الإسرائيلي"، وتداول صحفيون "إسرائيليون" اسمه وحرّضوا عليه، بمزاعم تغطيته لأحداث يوم 7 أكتوبر.

وعرف الصحفي والمصور حسن إصليح بسرعة تفاعله مع الأحداث والنشر عليها، حيث تحظى منصاته على مواقع التواصل بعشرات آلاف المتابعين، كونه يتميز بالسرعة والدقة.

وقال إصليح: أنه تعرض للتهديد "الإسرائيلي" الأمر الذي أثر على عمله مع العديد من وسائل الإعلام، ومع ذلك يواصل أداء رسالته بشكل مهني وموضوعي.

وسبق أن تعرضت حسابات الصحفي إصليح للإغلاق والحجب، ولكنها سرعان ما تعود أقوى للمصداقية التي يتمتع بها في أوساط الجمهور الفلسطيني والعربي وبات مصدرًا مهما للأخبار.

