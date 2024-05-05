حرب الإبادة الجماعية في يومها الـ 212.. شهداء في غارات متواصلة على غزة

غزة/ فلسطين أون لاين

دخلت حرب الإبادة الجماعية التي يشنّها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة يومها الـ 212 على التوالي، مرتكبًا أبشع المجازر وأفظع المذابح، ومخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.

وقالت وزارة الصحة، اليوم السبت، إن الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 32 شهيدًا و 41 إصابةً خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 34654 شهيدًا و 77908 إصابةً منذ السابع من أكتوبر الماضي.

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وشهد قطاع غزة في الساعات الماضية قصفا إسرائيليا مكثفا على مدينة غزة والمحافظة الوسطى وخان يونس، في وقت استمرت فيه فصائل المقاومة في تصديها للاحتلال، كما قصفت مجددا محور نتساريم.

استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين، مساء اليوم الأحد، في قصف لطائرات الاحتلال على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بمخيم النصيرات، ما أدى لاستشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين.

وأضافت المصادر ذاتها أن 18 فلسطينيًا استشهدوا في غارات للاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ صباح اليوم.

وشن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارات متفرقة على قطاع غزة استهدفت منازل المدنيين ومناطق زراعية خلفت عشرات الشهداء والجرحى.

وأفادت مصادر محلية، باستشهاد أم وطفليها في قصف مدفعي إسرائيلي استهدف منزلهم في منطقة وادي العرايس شرق حي الزيتون جنوبي مدينة غزة.

وفي شمال غزة، استشهد 5 فلسطينيين على الأقل إثر غارة إسرائيلية على منزل بمنطقة الصفطاوي.

وشن إن الطيران الإسرائيلي شن غارتين شمالي مخيم النصيرات وقرب مدخل بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة.

كما شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية غارة أخرى على حي السلام شرقي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، واستهدفت منزلا لعائلة بهلول.

وكانت قوات الاحتلال استهدفت بغارة جوية منزلا لعائلة الشاعر في الحي ذاته أسفرت عن سقوط 3 جرحى.

وذكرت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت غارة جوية استهدفت أرضا زراعية شمالي مخيم المغازي وسط قطاع غزة، كما استهدفت غارة أخرى أرضا زراعية في مدينة دير البلح وسط القطاع أيضا.