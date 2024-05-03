في يومها الـ 210.. أبرز التطورات الميدانية لحرب "الإبادة الجماعية" على غزة

غزة - فلسطين أون لاين

دخلت حرب الإبادة الجماعية على غزة يومها الـ 210 على التوالي.لا تعدّ تلك الأيام بالأرقام التي اعتاد أهل غزة على عدها وهم ينتظرون مناسباتهم وأفراحهم وأيامهم السعيدة التي يسرقون منها الفرح غصبًا ليواصلوا حياتهم تحت الحصار، بل إنها أيامٌ حُسبت بدقائق الموت والفراق ودفن الأحباب.

منذ اليوم الأول للحرب الصهيونية على غزة، تعمّد الاحتلال قتل وتدمير وقصف جميع الأماكن التي تربط الغزي بمعاني الحياة، فقصف بيوتهم ومساجدهم، وملاعبهم،وحدائقهم، وخلّف عشرات الآلاف من الضحايا ما بين شهداء وجرحى ومفقودين لا يُعرف مصيرهم إن كانوا قد استشهدوا أو اعتقلوا خلال حملات الاعتقال التعسفي التي شنّها الاحتلال بصورة همجية.

وفي متابعة "فلسطين أون لاين" لآخر التطورات للحرب الصهيونية في يومها الـ 210، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره على كافة مناطق قطاع غزة.

في جنوب قطاع غزة، ارتقى 6 شهداء جرّاء قصف الاحتلال منزلًا لعائلة "شاهين" شمال رفح.

وشنت طائرات الاحتلال غارة على حي تل السلطان في رفح.

كما أصيب عدد من المواطنين جراء غارة صهيونية على غرب مدينة رفح.

في المحافظة الوسطى، استهدفت طائرات الاحتلال الحربية منزلًا لعائلة "عيد" في بلوك 4 بمخيم البريج وسط قطاع غزة، ما أدّى إلى إصابة 9 مواطنين.

كما شنّت طائرات الاحتلال غارة على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وفي أحدث إحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية، فقد ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان منذ السابع من أكتوبر إلى 34596 شهيدًا، و77816 إصابةً.