إصابة الوزير الإسرائيلي المتطرف بن غفير وابنته إثر انقلاب سيارته

غزة / فلسطين أون لاين

في تفاصيل أولية، تعرضت مركبة وزير الأمن المتطرف ايتمار بن غفير، يوم الجمعة، لحادث سير في مدينة الرملة، قرب مكان حادث الطعن في المدينة.

وبحسب التفاصيل الأولية، فإن سيارة "بن غفير"، التي وصلت إلى مكان الحادث عقب الهجوم تعرضت لحادث. وظهرت الصور من مكان الحادث سيارة مقلوبة رأسا على عقب.

وأوضح مكتب "بن غفير"، أن الوزير المتطرف أصيب، وأيضاً ابنته وحارسه وسائقه؛ جراء انقلاب المركبة في مدينة الرملة المحتلة.

🎥 انقلاب سيارة وزير الأمن القومي لحكومة الاحتلال إيتمار بن غفير جراء حادث طرق بعد خروجه من موقع عملية الطعن في #الرملة pic.twitter.com/xZZ4SVNT4J — ساحات - عاجل 🇵🇸 (@Sa7atPlBreaking) April 26, 2024

وأوضحت القناة 12 العبرية أن الفحوصات الأولية في المستشفى كشفت بأن بن غفير يعاني من عدة كسور في الأضلاع.

وأشارت صحيفة هآرتس العبرية إلى، أن مركبة بن غفير اجتازت الإشارة الحمراء، ما تسبب في حادث سير أدى لانقلابها.

ولفت "حدشوت بزمان" العبري إلى تزايد التقارير في الأشهر الأخيرة، عن المخالفات المرورية التي ارتكبتها مركبة الوزير في حكومة العدو بن غفير.