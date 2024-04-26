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بالفيديو مذيعة تحرج مسؤولة "إسرائيلية" حاولت تبرير إعدام فلسطينيين مُكبليّن بغزة

26 ابريل 2024 . الساعة 17:05 بتوقيت القدس
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أحرجت مذيعة قناة "Sky News" البريطانية  سياسية إسرائيلية خلال لقاء صحفي حول قضية إيجاد مقابر جماعية لفلسطينيين أعدمهم جيش الاحتلال في غزة وأيديهم مكبلة خلف ظهورهم.  

وفي مقابلة أجرتها الصحفية المشهورة كاي بيرلي مع السياسية فلور ناحوم وهي نائبة رئيس بلدية الاحتلال في القدس المسؤولة عن العلاقات الخارجية.  عن هوية الضحايا أصحاب الجثث التي وجدت في المقابر الجماعة، وعن سبب تقييد أيديهم قبل قتلهم.

وقالت ناحوم: "هذه الجثث من المحتمل أنها تعود لإرهابيين من حركة حماس، نعلم بأننا قتلنا 15 ألف إرهابي في غزة، وكان هناك معارك ضارية في تلك المناطق، هؤلاء الأشخاص قُتلوا خلال معارك مسلحة مع إسرائيل.

وعند سؤالها عن كيفية إمكانية مقاومة هؤلاء الأشخاص لجيش الاحتلال وأيديهم مكبلة، لم تستطِع ناحوم الإجابة على السؤال، وقالت للمذيعة بأنها لا تعلم لأنها لم تكن هناك ولا تعرف تفاصيل ما حدث.  

وتعثرت بالإجابة، مردفةً: لقد قُتلوا وأيديهم مكبلة لأنهم ربما حاولوا مقاومة الجيش الإسرائيلي، لم أكن هناك ولا أعلم إذا قاموا فعلاً بالمقاومة". 

#غزة #مقابر جماعية

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