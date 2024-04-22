قيادي بحماس: عملية "القدس" تأكيد جديد على عزم المقاومة ومضيها على عهدها

غزة - فلسطين أون لاين

قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس عبد الحكيم حنيني، اليوم الإثنين، إن عملية الدهس بمدينة القدس المحتلة صباح اليوم، تأكيد جديد على عزم المقاومة ومضيها على عهدها.

وأوضح حنيني، أن توقيت العملية ومكانها لهما دلالاتهما الخاصة، تزامنًا مع ما يتعرض له المسجد الأقصى المبارك من انتهاكات ومخططات استيطانية.

وأشار إلى أن التطورات الأخيرة بالضفة والقدس والعمليات النوعية التي وقعت، تعتبر مؤشرًا على حجم الغضب والثورة الكامنة لدى شعبنا.

ودعا حنيني جماهير الضفة الغربية والقدس إلى مزيد من الرباط والانتفاض في وجه الاحتلال.

ونفّذ صباح اليوم، شان فلسطينيان، عملية دهس في الحي الاستيطاني "روميما" غربي مدينة القدس، قرب المحطة المركزية للحافلات، ما أدّى إلى إصابة 3 مستوطنين.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، بأن العملية تمت في موقعين مختلفين، مشيرةً إلى أن شرطة الاحتلال عثرت على سلاح "كارلو" في أحد موقعي العملية.

وأكدت أن منفّذي العملية في القدس كانا مجهزين بفأس أيضًا.

وزعمت شرطة الاحتلال أن منفذي العملية هما الأسيران المحرران، حاتم القواسمة من أقارب الشهيد عبد الله القواسمي وخاله الشهيد البطل مجاهد الجعبري، ومعتز أبو غلمة عمه الشهيد جهاد أبو غلمة من الخلايا الأولى في كتائب القسام وخاله الشهيد مروان أبو رميلة.

