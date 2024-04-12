اليوم الـ 189.. "مجازر دامية" بحق منازل مأهولة في غزة وتواصل "الغارات العنيفة" على مخيم النصيرات

غزة - فلسطين أون لاين

يواصل الاحتلال الصهيوني لليوم الـ 189 على التوالي حربه الهمجية على قطاع غزة، مرتكبًا آلاف الجرائم والمجازر الوحشية التي تدلل على انهزامه وتخبطه بعد عجزه عن تحقيق أهدافه الوهمية. وهذا ما جعله يتخبّط خبط الضعفاء ليواصل قصفه وانتهاكاته ضد النساء والأطفال والمرضى والأطباء والصحفيين.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، ارتكاب الاحتلال الصهيوني 8 مجازر جديدة ضد العائلات الفلسطينية في قطاع غزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأكدت الصحة خلال التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان "الإسرائيلي" المستمر لليوم الـ 189 على قطاع غزة، ارتقاء 89 شهيدًا وإصابة 120 آخرين، في 8 مجازر مروعة ارتكبها الاحتلال خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان "الإسرائيلي" العسكري على قطاع غزة إلى 33 ألفًا و634 شهيدًا، بالإضافة لـ 76 ألفًا و214 مصابًا بجراح متفاوتة، منذ الـ 7 من أكتوبر 2023 الماضي.

التطورات الميدانية الأخيرة

استشهد أكثر من 10 فلسطينيين وأصيب آخرون، في قصف إسرائيلي استهدف منازل عدة ومناطق في قطاع غزة.

وشن طيران الاحتلال غارة على منزل يعود لعائلة الإسي، في الزرقا وسط مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد 5 مواطنين على الأقل، وإصابة 30 آخرين.

كما استشهد شخصان وجرح عدد آخر، في قصف إسرائيلي شمال مخيم النصيرات وسط القطاع.

واستشهد عدد من الأشخاص وأصيب آخرون، إثر قصف استهدف بيت حانون شمال قطاع غزة، فيما أغار الطيران الحربي على منزل يعود لعائلة أبو سامح، على دوار مكي في مخيم المغازي وسط القطاع.

الدفاع المدني بغزة: تلقينا نداءات استغاثة لانتشال شهداء ومصابين في قصف بالنصيرات

تلقينا عشرات نداءات الاستغاثة لانتشال شهداء ومصابين إثر قصف مدرسة بمخيم النصيرات.

طواقمنا لم تتمكن من دخول المدرسة التي قصفها الاحتلال لإجلاء الضحايا بسبب خطورة المكان.

المدرسة التي قصفت تؤوي عددًا كبيرًا من النازحين أغلبهم من الأطفال والنساء.

نناشد الأمم المتحدة والصليب الأحمر تحمل المسؤولية والمساعدة بإخراج الشهداء والمصابين فورا.

وقصفت طائرات الاحتلال منزلاً يعود لعائلة شلوف في محيط منطقة المعبر شرق رفح جنوب قطاع غزة.

واستهدفت غارة إسرائيلية محيط أرض أبو جميزة في دير البلح وسط القطاع، كما قصفت طائرات الاحتلال الحربية مسجد أبو بكر الصديق في منطقة البروك بدير البلح.

ونقلت عدة إصابات بقصف طائرات الاحتلال منزلا في جباليا البلد شمالي القطاع.

واستشهد المواطن خالد كامل أبو خاطر جراء استهدافه من طائرات الاحتلال بدون طيار شمال شرق رفح.

واستهدفت قوات الاحتلال المخيم الجديد في النصيرات وسط قطاع غزة بالقنابل الفوسفورية. بينما قصفت مدفعية الاحتلال بشكل مكثف أراضٍ بحي العمور ببلدة الفخاري شرق خانيونس جنوب قطاع غزة.

وقصف جيش الاحتلال مئذنة مسجد القسام، وسط النصيرات، بـ 4 قذائف مدفعية.

استهدفت قوات الاحتلال، ظهر اليوم، مجموعة من الصحفيين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ما أدى لإصابة كلًا من: الصحفيين سامي برهوم، سامي شحادة (بتر في الساق)، أحمد حرب.

وصباح اليوم، ‏أُصيب الصحفي محمد الصوالحي بشظية في يده، أثناء تغطيته للعداون على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأكدت مصادر طبية وصول 6 شهداء و72 جريحًا إلى مركز العودة الصحي جراء استهداف الاحتلال للمخيم الجديد غربي مخيم النصيرات.

وواصل الاحتلال قصفه الجوي والمدفعي على كافة مناطق مخيم النصيرات.

وأُصيب أحد المواطنين إصابةً خطيرة بفعل القصف المدفعي المتواصل شمال النصيرات، بالتزامن مع قصف الاحتلال المتواصل لمسجد النصيرات الكبير.

وقصف الاحتلال، ظهر اليوم، مئذنة مسجد القسام وسط النصيرات ب4 قذائف مدفعية.

كما أطلق الاحتلال قنايل فسفورية تجاه المخيم الجديد في النصيرات وسط قطاع غزة، بالتزامن مع إطلاق قنابل دخانية في محيط المدرسة الماليزية شمال مخيم النصيرات وسط القطاع.

وشنّت طائرات الاحتلال الحربية غارة في محيط أبراج الصالحي شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

في غزة، ارتكب الاحتلال، فجر اليوم، مجزرةً بحق عائلة الطباطيبي باستهداف منزلهم في حي الدرج بمدينة غزة، ما أدّى إلى ارتقاء 25 شهيدًا.

التطورات منذ الليلة الماضية حتى صباح اليوم

وفي متابعة "فلسطين أون لاين" لأبرز التطورات الميدانية منذ ساعات الليل حتى فجر اليوم الجمعة، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره لكافة مناطق غزة، وسط تركيز واضح على المحافظة الوسطى.

في النصيرات، استهدف طيران الاحتلال، في ساعات الليل الأولى، أرضًا زراعية في محيط شركة الكهرباء شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

كما واصلت مدفعية الاحتلال قصف مناطق الدعوة وأرض المفتي والمخيم الجديد والمغراقة والزهراء شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

واستشهد مواطن وأصيب آخرون جرّاء استهداف زوارق الاحتلال المدرسة الابتدائية مقابل مدرسة العروبة في المخيم الجديد في النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية باستمرار الاشتباكات الضارية بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال في شمال النصيرات.

في المغازي، قصفت مدفعية الاحتلال شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

في خان يونس، تمكّنت طواقم الدفاع المدني من انتشال جثامين 13 شهيداً متحللة من منطقة البلد وحي الامل بمحافظة خانيونس جنوب قطاع غزة.

في شمال قطاع غزة، استشهد العقيد رئيس مركز شرطة جباليا النزلة و رئيس لجنة تأمين المساعدات في شمال قطاع غزة "رضوان رضوان" جرّاء غارة صهيونية استهدفت منزله في جباليا شمال قطاع غزة.

واصلت مدفعية الاحتلال قصفها لمدينة بيت حانون شمال شرق قطاع غزة.