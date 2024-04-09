"الإعلامي الحكومي": اغتيال الاحتلال لرئيس بلدية المغازي جريمة "حرب" تهدف لخلق الفوضى ومضاعفة "الأزمة الإنسانية"

غزة - فلسطين أون لاين

أكد المكتب الإعلامي الحكومي، فجر اليوم الثلاثاء، أن اغتيال جيش الاحتلال "الإسرائيلي" لرئيس بلدية المغازي الأستاذ صالح الغمري يُعدُّ جريمة حرب تهدف إلى خلق حالة من الفوضى والفلتان ومضاعفة الأزمة الإنسانية.

وأمس الإثنين، ارتكب جيش الاحتلال "الإسرائيلي" عملية اغتيال جبانة لرئيس بلدية المغازي الأستاذ/ حاتم صالح الغمري ومعه مجموعة من المواطنين المدنيين، وذلك بقصف طائراته الحربية لمبنى مجلس الخدمات المشتركة التابع لبلديات المحافظة الوسطى بشكل مباشر وبدون سابق إنذار.

وقال "الإعلامي الحكومي": " تُعدُّ هذه المجزرة جريمة حرب منافية للقوانين الدولية التي تمنح الحصانة والحماية للشخصيات المدنية، كما وتُعتبر تلك الجريمة حلقة جديدة من حلقات جرائم الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني التي طالت كل القطاعات بشكل مُتعمّد ومُخطَّط له مسبقاً".

ونعى "الإعلامي الحكومي" الشَّهيد الغمري الذي يُعدُّ مسئولاً خدماتياً آثر القيام بواجبه الوطني وتقديم الخدمة منذ اللحظة الأولى ودون انقطاع لأهالي مخيم المغازي للاجئين بالمحافظة الوسطى طيلة أيام حرب الإبادة الجماعية، وكان مخلصاً متفانياً في عمله وخدمة شعبه ووطنه.

وأضاف: "تأتي هذه الجريمة بعد جريمة اغتيال سابقة نفّذها جيش الاحتلال لرئيس بلدية الزهراء الأستاذ مروان حمد بدون سبب، حيث كانا مثالين وفيّين للعمل الخدماتي الدؤوب والمتواصل".

وأكد "الإعلامي الحكومي" أن جريمة الاغتيال الجبانة هذه؛ تندرج في إطار حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال "الإسرائيلي" ضد المدنيين في قطاع غزة، وتشير إلى حالة العجز والتَّخبُّط التي يعيشها قادة الاحتلال خاصة في استهداف المدنيين بشكل مُركز ومقصود.

وأوضح أن الاحتلال يهدف من وراء تلك الاغتيالات إلى خلق حالة من الفوضى والفلتان ومضاعفة الأزمة الإنسانية وعرقلة تقديم الخدمات البلدية للمواطنين.

وأدان "الإعلامي الحكومي" بأشد العبارات ارتكاب جيش الاحتلال "الإسرائيلي" لجريمة اغتيال رئيس بلدية المغازي، داعيةً كل البلديات في كل دول العالم إلى إدانة هذه الجريمة النكراء التي تدل على مستوى الجريمة التي وصل لها هذا الاحتلال.

وحمّل الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي والاحتلال "الإسرائيلي" المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة البشعة، فالإدارة الأمريكية لازالت تعطي الاحتلال الضوء الأخضر للاستمرار في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية واستهداف المجتمع المدني، والمجتمع الدولي فشل أكثر من مرة في وقف هذه الإبادة الجماعية، والاحتلال الإسرائيلي يواصل الإبادة والقتل بشكل وحشي وفظيع.

وطالب "الإعلامي الحكومي" كل دول العالم الحر بملاحقة الاحتلال "الإسرائيلي" في المحاكم والمحافل الدولية على جرائمه البشعة بحق الإنسانية، كما طالبهم بالضغط عليه لوقف هذه الإبادة الجماعية المستمرة للشهر السابع على التوالي.