فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"القسام" تبث مشاهد استهداف مقر لقيادة جيش الاحتلال بمحيط مجمع "الشفاء"

في اليوم الـ 171.. 107 شهيدًا و176 إصابةً خلال الساعات الماضية

مدينة غزة وشمالها تتعرضا لـ "الإبادة الممنهجة"

30 ألف مصلٍ أدوا صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى

في أول تصدع.. الوزير "غدعون ساعر" يستقيل من حكومة الطوارئ "الإسرائيلية"

كيف ردّت "حماس" على تبني "مجلس الأمن" قرارًا بـ"وقف إطلاق النار" في غزة؟

مجلس الأمن يتبنى قرارًا بوقف إطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان.. ما هي التفاصيل؟

لأول مرة منذ يناير.. "القسام" تقصف أسدود المحتلة برشقة صاروخية

منظمات تحذّر: 3 آلاف قنبلة على الأقل لم تنفجر في غزة

جروح ملتهبة ومرضى دون إيواء.. الاحتلال يصعّد حربه "الفاشية" ضد المستشفيات بغزة

عماد زقوت

مدينة غزة وشمالها تتعرضا لـ "الإبادة الممنهجة"

25 مارس 2024 . الساعة 22:07 بتوقيت القدس

نعلمكم أن مدينة غزة وشمالها تتعرضا لمخطط خطير هدفه الإبادة والقضاء على كل مقومات الحياة وهذا يهدد حياة مايقرب من 700 ألف مواطن من أبناء شعبنا للخطر  .

المخطط الإسرائيلي الأمريكي هو أولا، القضاء على المنظومة الصحية تماما وترك الناس بدون رعاية صحية ما يؤدي إلى تفاقم أوضاعهم الصحية وتنتقل من مرحلة السيئ إلى الأسوء ، ما يعني موت المئات وتحديدا من ذوى الأمراض المزمنة وأيضا الجرحى . 

وثانيا: محو مناطق وأحياء كاملة وجعلها غير قابلة للحياة كما حدث في بيت حانون والشجاعية وحي الزيتون والنصر ومشروع بيت لاهيا وحي الرمال ، والاحتلال يتعمد في كل مرة عند إقتحامه لأحياء الإمعان في التدمير كما يحدث الآن في عملية ما يسمى إقتحام مجمع الشفاء الطبي الذي زاد من تخريبه وكذلك الأحياء المجاورة له  .

ثالثا: الاحتلال نفذ عملية إنهاك مركزة للبلديات من تدمير مقارها و معداتها ما أدى إلى شللها وعدم قدرتها على توفير الخدمات للناس . 

رابعا: تدمير القطاع الصناعي فلم يترك الاحتلال مصنعا ولا مستودعا إلا ودمره ، وهنا نتحدث عن عشرات المصانع التي كانت تشغل آلاف الأيدي العاملة وتنتج السلع الغذائية و المنتوجات المنزلية وغيرها .

خامسا: تدمير القطاع الزراعي فالآليات العسكرية والطائرات الحربية الإسرائيلية دمرت الكثير من الأراضي الزراعية التي كانت توفر إكتفاء ذاتيا في عدد من المنتوجات الزراعية . 

سادسا: القطاع السياحي وهذا تعرض لهجوم غير مسبوق من قبل الاحتلال فمعظم المطاعم دمرت بشكل كامل ، وكذلك الأماكن الأثرية أتت عليها الصواريخ الإسرائيلية . 

سابعا: المساجد ودور العبادة والكنائس فلم تسلم من التدمير الإسرائيلي ، وبل كانت هدفا أساسيا للإحتلال ، وبنسبة 95% من المساجد تعرضت للتدمير سواء الكلي أو الجزئي و ما يقرب من 3 كنائس تم استهدافها ، وهذا عوضا عن دور القرآن الكريم والسنة التي قصفت أيضا . 

ثامنا: القطاع المالي والتجاري الذي تعرض لتدمير ممنهج فقد تعرضت كل البنوك للقصف الإسرائيلي وكذلك المحال التجارية والأسواق . 

تاسعا: القطاع التعليمي والذي تم استهدافه بشكل عنيف فقد دمرت معظم الجامعات والمدارس ، عوضا عن إنقطاع الطلبة عن التعليم والسنة الدراسية الحالية شارفت على الإنتهاء والحرب مازالت مستمرة . 

ويأتي في مقدمة ماسبق تدمير كامل لشبكات الكهرباء و الإتصالات والإنترنت والعديد من شبكات المياه .

#غزة #الإبادة الجماعية #شمال القطاع

تعليق عبر الفيس بوك

مقالات اخرى للكاتب

الأكثر قراءة