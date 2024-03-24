وزير "إسرائيلي" سابق: السنوار يعرف خططنا واليمين مستعد للتضحية بـأسرانا

غزة - فلسطين أون لاين

قال وزير الجيش الإسرائيلي الأسبق موشيه يعالون، إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يريد إطالة أمد الحرب "فعمر ولايته في رئاسة الحكومة هو مدة استمرار الحرب وهو لا يريد نهايتها"، وأضاف أنه "مستعد للتضحية بالمخطوفين (الأسرى)".

وتابع يعالون، في حديثه للقناة 12 العبرية، "لو كنا نعمل بناء على مصالح إسرائيل وليس انطلاقا من الحفاظ على بقاء الائتلاف الحكومي لتعاملنا مع قضية المفقودين منذ البداية".

أشار إلى، أن "وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير صوت ضد إطلاق سراح النساء والأطفال، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش كان مستعدًا لإطلاق للتصويت مع الصفقة بشرط ألا يستمر وقف إطلاق النار المؤقت أكثر من 10 أيام".

وأوضح، "بالنسبة لهم، فقد باتت عودة المسيح قريبة، وبالنسبة لهم، فإن التضحية بالمخطوفين هي من أجل مجيء المسيح"، واصفًا الوضع بأنه يبدو جنونيًا.

وعن توسيع الهجوم على رفح، قال وزير الجيش السابق، إن اقتحام رفح هي حملة الدعاية الخاصة بنتنياهو، مضيفًا أنه "سيرد بالقول إنه تم كبحه من قبل الأميركيين، وسيتهمهم بأنهم لم يمكنوه من تحقيق النصر الحاسم".

وأضاف يعالون، "قاموا بسحب الألوية، فهناك 4 ألوية في غزة حاليًا بدلًا من 28 لواء كانت هناك.. هل تظنون يحيى السنوار (زعيم حركة المقاومة الإسلامية حماس في غزة) لا يدرك ذلك؟".