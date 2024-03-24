فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

170 يومًا من الإبادة الجماعية والجرائم المروّعة في قطاع غزة

أبو عبيدة يعلن وفاة أحد المحتجزين "الإسرائيليين" بغزة

اليوم الـ 169.. 72 شهيدًا في "مجازر جديدة" بأنحاءٍ بقطاع غزة خلال الـ 24 ساعة

45 ألف مصلٍ يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى المبارك

موقعة قتلى وجرحى.. "القسام" تستهدف ناقلة جند وآليات للاحتلال بمحيط مجمع الشفاء

غزة.. إعدامات في مجمع الشفاء و19 شهيدًا في "مجرزة جديدة" بحق "منتظري المساعدات"

منع المساعدات وقتل الجوعى.. نهج "إسرائيلي" متعمد لتكريس المجاعة والتهجير بغزة

تظاهرات في مدن وعواصم عالمية تضامنًا مع غزة

مرشح رئاسي تونسي لـ "فلسطين أون لاين" : طوفان الأقصى سيشكل منعرجًا جيوسياسيًا لمنطقة الشرق الأوسط

إرجاء التصويت على مشروع قرار جديد لوقف "إطلاق النار" بغزة لهذه الأسباب

اقتحامات المستوطنين تتواصل في المسجد الأقصى بأول أيام "عيد المساخر"

24 مارس 2024 . الساعة 09:31 بتوقيت القدس
...
اقتحامات1.jpg

 اقتحم مستوطنون صباح يوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلية في أول أيام ما يسمى عيد "المساخر البوريم".

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية، باقتحام عشرات المستوطنين المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، في أول أيام عيد "المساخر البوريم"، وسط تنكّر مستوطنين متطرفين من جماعات المعبد بزي "كهنة المعبد"، تكريسًا للحضور الديني اليهودي المتطرف في الأقصى.

وأشارت الأوقاف، إلى أن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدَّوا طقوسا تلمودية، بحماية شرطة الاحتلال، كما اقتحمت قوات الاحتلال المصلى القبلي لتأمين اقتحام المستعمرين للمسجد الأقصى المبارك.

يشار إلى أن شرطة الاحتلال قامت بتشديد الإجراءات على أبواب الأقصى، وأبواب القدس القديمة الرئيسية، وأرجعت الشبان ولم تسمح لهم بالدخول إلى الأقصى في هذه الأثناء.

ومن المتوقع أن يشهد المسجد الأقصى اليوم وغدًا الإثنين، اقتحامًا مركزيًا من قِبل المستوطنين للاحتفال بما يسمى "عيد المساخر اليهودي بوريم".

#المسجد الأقصى #غزة #عيد المساخر #مستوطنيين

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة