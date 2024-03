مسؤول أممي: أطفال غزة الناجين من القصف قد لا ينجون من المجاعة

غزة - فلسطين أون لاين

قال مدير منظمة الصحة العالمية، إن أطفال غزة الناجين من القصف الإسرائيلي "قد لا ينجون من المجاعة"، داعيًا إلى السماح بدخول المزيد من المساعدات ووقف إطلاق النارفي القطاع المحاصر.

وحذر مدير الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، عبر منصة "إكس"، من "مستويات حادة من سوء التغذية وأطفال يموتون جوعًا" بشمال غزة.

وأرفق المسؤول الأممي، مع منشوره فيديو قصير يظهر فيه أطفال رضع في حضانات بمستشفى "كمال عدوان" شمال قطاع غزة، ويوضح الفيديو أن طفلًا واحدًا من كل ستة تحت سن العامين في شمال القطاع يعانون من سوء تغذية حاد.

Children who survived bombardment but may not survive a famine.



Allow more aid for #Gaza.



Ceasefire. pic.twitter.com/O2EfbDit8p