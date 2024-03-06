مسؤول أممي: أطفال غزة الناجين من القصف قد لا ينجون من المجاعة

غزة - فلسطين أون لاين

قال مدير منظمة الصحة العالمية، إن أطفال غزة الناجين من القصف الإسرائيلي "قد لا ينجون من المجاعة"، داعيًا إلى السماح بدخول المزيد من المساعدات ووقف إطلاق النارفي القطاع المحاصر.

وحذر مدير الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، عبر منصة "إكس"، من "مستويات حادة من سوء التغذية وأطفال يموتون جوعًا" بشمال غزة.

وأرفق المسؤول الأممي، مع منشوره فيديو قصير يظهر فيه أطفال رضع في حضانات بمستشفى "كمال عدوان" شمال قطاع غزة، ويوضح الفيديو أن طفلًا واحدًا من كل ستة تحت سن العامين في شمال القطاع يعانون من سوء تغذية حاد.

Children who survived bombardment but may not survive a famine.



Allow more aid for #Gaza.



Ceasefire. pic.twitter.com/O2EfbDit8p — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) March 6, 2024

وتُواصل قوات الاحتلال، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حرب الإبادة الجماعية ضد قطاع غزة، عبر قصف جوي ومدفعي ومن الزوارق الحربية البحرية، لكافة مناطق القطاع، مُستهدفة تدمير المنشآت المدنية والطبية على وجه الخصوص.

وبموازاة القصف، تواصل قوات الاحتلال سياسة التجويع التي لا تقلّ وطأةً عن القصف، إذ قالت وزارة الصحة في غزة إن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جرائم إبادة جماعية شماليّ غزة من خلال استهداف وتجويع 700 ألف مواطن، في حين جددت الأمم المتحدة تحذيرها من أن مجاعة في قطاع غزة "أصبحت شبه حتمية، ما لم يتغير شيء".

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الإثنين، إن 2.4 مليون مواطن يعانون من ظروف تصل إلى حد المجاعة، خاصة في شمال ووسط القطاع

وحتى يوم الأربعاء، توفي ما لا يقل عن 16 طفلاً بسبب الجوع أو العطش أو سوء التغذية، بحسب الحكومة. وأضاف البيان أن ما لا يقل عن 700 ألف شخص يعانون حاليًا من "جوع شديد" ومعرضون لخطر الموت.