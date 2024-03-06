ارتفاع حصيلة شهداء "الجفاف وسوء التغذية" بغزة إلى 20

غزة - فلسطين أون لاين

أعلن الناطق باسم وزارة الصحة في قطاع غزة أشرف القدرة، مساء اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا سوء التغذية والجفاف في قطاع غزة إلى 20 شهيدًا.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان صحفي، ارتقاء فتى (15 عامًا) في مستشفى الشفاء بمدينة غزة، ومسن (75 عامًا) من مستشفى كمال عدوان، نتيجة الجوع والجفاف وسوء التغذية.

وأضافت: أنّ الحصيلة المعلنة لشهداء سوء التغذية والجفاف تعكس ما يصل للمستشفيات فقط، ونعتقد أن العشرات يفارقون الحياة بصمت نتيجة المجاعة دون أن يصلوا للمستشفيات.

وأكد القدرة في تصريح صحفي، أن المجاعة في شمال غزة وصلت إلى مستويات قاتلة وخاصة للأطفال والحوامل والمرضى المزمنين.

وحذّر من خطورة تعمق المجاعة، وارتقاء الاف المواطنين إذا لم يتم وقف العدوان ودخول فوري للمساعدات الإنسانية والطبية.

وأشار القدرة إلى أن الاحتلال "الإسرائيلي" يتعمد ارتكاب مجازر مروعة ومتتالية ضد البطون الجائعة شمال غزة.

وطالب المجتمع الدولي باستخدام كل أدوات الضغط؛ لضمان وقف فوري للعدوان "الإسرائيلي".

كما طالب القدرة الأمم المتحدة باتخاذ إجراءات عاجلة لمنع الكارثة الإنسانية والصحية وخاصة شمال غزة.

ومن جانبها، حذّرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، من أنّ الارتفاع الحادّ في سوء التغذية بين الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات في قطاع غزة، يشكّل “تهديدا خطيرا” على صحتهم، خاصة مع استمرار الحرب المدمّرة على القطاع.

وجراء الحرب والقيود الصهيونية بات سكان غزة، لا سيما محافظتي غزة والشمال، على شفا مجاعة في ظل شحّ شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو 2 مليون فلسطيني من سكان القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عامًا.



وفي اليوم الـ 152 من الحرب الصهيونية على غزة، ارتفعت حصيلة الضحايا إلى 30717 شهيدًا و72156 إصابةً منذ السابع من تشرين الأول/كتوبر الماضي، وفق إحصائيات وزارة الصحة، ظهر اليوم.

وأشارت الوزارة، في تقريرها الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان "الإسرائيلي" المستمر لليوم الـ 152 على قطاع غزة، أن الاحتلال "الإسرائيلي" تعمّد قتل 348 كادرًا صحيًا واعتقال 269 آخرين على رأسهم مديرو مستشفيات بخان يونس وشمالي غزة.