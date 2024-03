"بطاطس فاسدة"طعام أطفال شمال غزة.. وتحذيرات أممية من عدد الوفيات المرتبطة بسوء التغذية

غزة - فلسطين أون لاين

لا تملك العائلات الفلسطينية بقطاع غزة رفاهية الاختيار في ما يسد جوع أطفالها، في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي على محافظتي غزة وشمال القطاع، منذ بدء العدوان المتواصل، فكل ما هو متوفر محصور بين الأعشاب وبقايا الطعام "المتعفن".

ويجد بعض الأهالي في محافظة شمال قطاع غزة في بعض "البطاطس الفاسدة وقشورها" التي لا تكاد تصلح أن تكون علفًا للحيوانات، طعامًا يقيهم الموت جوعًا، يلتقطونها من أماكن القمامة والحاويات؛ أملاً في طهيها لتحضير وجبة تسد رمق أطفالهم وتُبقيهم على قيد الحياة، إذ يعدّونها صيدًا ثمينًا في ظل عدم تناولهم أي وجبة لساعات طويلة.

ودفع الجوع والحصار لرب عائلة وهو يقشر حبات من البطاطا جمعها من القمامة، قائلا "يا جماعة والله العظيم ما في أكل عندنا، لم نأكل أنا وأولادي منذ 4 أيام، أولادي يبكون من قلة الطعام، وجمعت هذه البطاطا من القمامة حتى أتمكن من إطعامهم".

وأضاف "الله يعلم الوضع، أريد أن أُسكت وأطعم أولادي، منذ 150 يومًا ونحن محاصرون مش قادرين نطعم أولادنا، ولا نجلب أكلا ولا نروح ولا نطلع ولا نيجي، انجبرت أجمع شوية بطاطا خربانة، حتى أسد جوع أولادي".

مواطن من غزه يجمع البطاطس الفاسده ليطعم اطفاله ويسد جوعهم فى عالم ظالم وامة متخاذله #غزه_تقاوم



A citizen of Gaza collects rotten potatoes to feed his children and satisfy their hunger in an unjust world and a failed nation #Gaza_resists pic.twitter.com/tpcDUUL6AA