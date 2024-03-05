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محدث استشهاد فتى برصاص الاحتلال بزعم "عملية طعن" جنوب نابلس

05 مارس 2024 . الساعة 15:53 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

استشهد فتى فلسطيني (16 عامًا) من عوريف، عصر اليوم الثلاثاء، قرب مفرق حوارة جنوبي مدينة نابلس، حيث أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليه، بزعم أنه نفذ عملية طعن أُصيب فيها إسرائيلي بجروح وُصفت بالطفيفة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد محمد هشام محمد شحادة (16 عامًا)، برصاص الاحتلال قرب بلدة حوارة جنوب نابلس.

أفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار على شاب فلسطيني قرب مستوطنة "يتسهار" المقامة على أراضٍ فلسطينية في جنوب نابلس بالضفة الغربية، اليوم الثلاثاء.

وأفادت مصادر عبرية، أن جنديًا إسرائيليًا أصيب جراء عملية طعن قرب مستوطنة "يتسهار"، في حين تحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي عن تقارير أولية تشير إلى محاولة الشاب تنفيذ عملية طعن قرب المستوطنة.

وفي وقت لاحق، أعلن مستشفى "بيلينسون" وصول جندي مصاب بـ "جراح خطيرة" جراء عملية الطعن جنوب نابلس

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#غزة #نابلس #الضفة الغربية

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