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استشهاد 16 طفلًا في قطاع غزة بسبب الجفاف والجوع الشّديد

04 مارس 2024 . الساعة 11:16 بتوقيت القدس
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ارتقى صباح اليوم الإثنين، الطفل الشهيد يزن الكفارنة، في مستشفى أبو يوسف النجار في مدينة رفح، بسبب سوء التغذية الذي يعاني منه منذ بدء الحرب الصهيونية على غزة، ومنع دخول المساعدات ولأغذية والأدوية اللازمة.

وأعلنت مصادر طبية في قطاع غزة، ارتفاع عدد الأطفال المتوفين بسبب سوء التغذية وعدم توفر العلاج إلى 16 طفلًا شهيدًا، بعد ارتقاء الطفل الكفارنة.

ومن جهته، أعلن المتحدّث باسم وزارة الصحة د. أشرف القدرة في بيان له، أمس الأحد،  عن استشهاد 15 طفلًا نتيجة سوء التغذية والجفاف في مستشفى كمال عدوان، مشيرًا إلى حالة القلق من فقدان حياة  6 أطفال  آخرين يعانون من سوء التغذية والجفاف في العناية المركّزة بمستشفى كمال عدوان، نتيجة توقّف المولّد الكهربائي والأكسجين، وضعف الإمكانيات الطبية.

وحذّرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، من أنّ الارتفاع الحادّ في سوء التغذية بين الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات في قطاع غزة، يشكّل تهديدًا خطيرًا على صحتهم، خاصة مع استمرار الحرب المدمّرة على القطاع.

وجراء الحرب والقيود الصهيونية بات سكان غزة، لا سيما محافظتي غزة والشمال، على شفا مجاعة في ظل شحّ شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو 2 مليون فلسطيني من سكان القطاع الذي يحاصره الاحتلال منذ 17 عامًا.

#الحرب على غزة #طوفان الأقصى #شمال غزة يجوع

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