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قطر تصف تصريحات "نتنياهو" بـ "الخاوية" ومحاولة لإطالة أمد الحرب

19 فبراير 2024 . الساعة 15:44 بتوقيت القدس
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المتحدث باسم الخاريجة القطرية
غزة - فلسطين أون لاين

رأى المتحدّث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أنّ التصريحات الأخيرة لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي يطالب فيها دولة قطر بالضغط على حركة "حماس" للإفراج عن المحتجزين ليست إلا محاولة جديدة منه للمماطلة وإطالة أمد الحرب.

وأكَّد، المتحدث باسم الخارجية القطرية، في تصريح صحافي، أنَّ قطر كانت ملتزمة منذ اليوم الأول بجهود الوساطة وإنهاء الأزمة وتحرير المحتجزين، مشيراً إلى أنّ نتنياهو يعرف ذلك.

وأشار إلى،  أنَّ الهدنة الإنسانية التي أُطلق بموجبها 109 "أسيرًا إسرائيليًا" أثبتت أنّ التفاوض هو الحل الوحيد لإعادتهم وإنهاء التصعيد.

ووصف الأنصاري اتهامات نتنياهو حول الجهود القطرية في إعادة الإعمار والمساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة بـ"الخاوية".

وقال إنّ نتنياهو صوّر الجهود القطرية وكأنّها تمويل لحركة "حماس"، رغم علمه أنها تتم بالتنسيق مع "إسرائيل" والأطراف المعنية.

كما أكَّد مضيّ قطر بجهود الوساطة وعدم الالتفات إلى تصريحات، لافتًا أن هدفها (التصريحات) هو الهروب من أزمات سياسية لرئيس وزراء كيان العدو.

وطالب المتحدث باسم الخارجية القطرية، نتنياهو بالتركيز على المفاوضات بما يخدم أمن المنطقة وينهي المأساة المتواصلة باستمرار الحرب.

جاء ذلك، تعقيبًا على تصريحات لنتنياهو انتقد خلالها الجهود الوساطة القطرية في مسار المفاوضات وطالب الدوحة بالضغط على "حماس" للإفراج عن مزيد من المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة.

وقال نتنياهو بحسب تسجيل مسرب بثته القناة "12" العبرية، إنه لم يشكر قطر علنًا، لأنها "لم تمارس مزيدًا من الضغوط على حماس"، واصفًا قيام قطر بدور الوساطة في صفقة التبادل مع حماس "يمثل إشكالية".وفق توصيفه.

 

#قطر #العدوان على غزة

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