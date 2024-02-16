قوات الاحتلال تفض بيت عزاء الشهيد جمجوم في الخليل وتعتقل زوجته

غزة - فلسطين أون لاين

اندلعت مواجهات بين المواطنين الفلسطينيين وقوات الاحتلال، في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة، في أعقاب اقتحامها مساء اليوم الجمعة بيت عزاء الشهيد فادي جمجوم الذي قضى برصاص شرطة الاحتلال.

وقالت مصادر أمنية ومحلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت بيت العزاء في منطقة جبل أبو رمان، واعتدت على المواطنين بعد إجبارهم على المغادرة، فيما داهمت منزل والدة الشهيد وأشقائه، وطلبت منهم عدم فتح بيت عزاء أو رفع الرايات والأعلام.

واندلعت مواجهات مع الفتية في المنطقة، أطلق خلالها جنود جيش الاحتلال الغاز السام المسيل للدموع ما أدى لاختناق عدد منهم.

كما استدعت قوات الاحتلال زوجة الشهيد إلى حاجز مخيم شعفاط وقامت باعتقالها، بعد مداهمة منزل الشهيد جمجوم في مخيم شعفاط بالقدس المحتلة عقب وقوع العملية، وفتشته وعاثت فيه فسادًا وتخريبًا.

وأعلنت هيئة البث "الإسرائيلية"، ظهر اليوم الجمعة، عن مقتل "إسرائيليين" اثنين وإصابة 4 آخرين وُصفت جراحهم بأنها "بالغة الخطورة" في عملية إطلاق نار بـ"كريات ملاخي" شرقي اسدود.

وفي تفاصيل العملية، أكدت وسائل الإعلام العبرية أن "إسرائيليين" اثنين قُتلا في عملية إطلاق نار على موقف حافلات "كريات ملاخي"، فيما أطلق أحد الجنود النار تجاه المنفذ ما أدّى إلى استشهاده على الفور.

وأشارت إلى إن المنفذ وصل بسيارة تحمل لوحة ترخيص "إسرائيلية"، وأطلق النار تجاه موقف الحافلات الذي كان يعج بالمستوطنين.

وقال مراسل قناة كان العبرية إن الشرطة أمرت المستوطنين بعدم الخروج من المنازل قرب مفترق رام والمنطقة المحيطة بالعملية حتى يتم التعامل مع الحدث.

وأوضح المتحدث باسم الشرطة "الإسرائيلية" أن حادث إطلاق النار على موقف حافلات بكريات ملاخي شرق أسدود خطير للغاية.