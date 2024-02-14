اقتحامات واعتقالات.. تطورات الأوضاع الميدانية في مدن الضفة الغربية

غزة - فلسطين أون لاين

شنّت قوات الاحتلال الصهيوني، فجر اليوم الأربعاء، حملات اقتحام ومداهمة لعدد من مدن وقرى الضفة الغربية، تخللها اعتداءات واعتقالات لعدد من المواطنين.

في متابعة "فلسطين أون لاين" لعمليات الاقتحام التي يشنّها الاحتلال الصهيوني على مدن وقرى الضفة الغربية بشكل يومي، فقد اقتحمت قوات الاحتلال عددًا من مدن الضفة، وداهمت منازل المواطنين واعتدت عليهم واعتقلت عددًا منهم.

في نابلس،اقتحمت قوات الاحتلال خلال ساعات الليل الأولى، عدة أحياء في المدينة، وداهمت منازل المواطنين واعتقلت عددًا من الشبان، عُرف منهم: الشاب نور قاسم أبو صافي، والأسير المحرر نشأت الجبالي.

واقتحم الاحتلال الصهيوني عدة أحياء في بلدة سالم شرقي المدينة، وداهم منزل أحد المواطنين، وفتّش محتوياته وعاث به خرابًا.

كما اقتحم الاحتلال الجبل الشمالي بالمدينة لعدة ساعات، وانسحب منه دون أن يبلغ عن حالات اعتقال أو مداهمة لمنازل المواطنين.

في الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بني نعيم شرقي المدينة، وداهمت عددًا من أحياء البلدة، ولم يبلغ عن حالات اعتقال للمواطنين.

كما اقتحم الاحتلال منطقة عين عرب وسط المدينة، وانسحب منها بعد ما يقارب ساعة من الاقتحام.

وفي ساعات الفجر، اقتحم الاحتلال مدينة دورا جنوبي المدينة.

في قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عزون شرقي المدينة، واعتقلت الشاب أدهم رضوان، بعد مُداهمة منزله والاعتداء عليه.

وداهمت منزلًا لعائلة "الأشهب" في المدينة، واعتقلت الشقيقين محمد ومنتصر الأشهب. كما اعتقلت الأسير المحرر أحمد مبارك بعد اقتحام منزله في المدينة.

في القدس، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة حزما شمالي شرقي المدينة، واعتقلت الطفل تيم وليم رزق "13 عامًا"، وسط إطلاق الرصاص الحي تجاه المواطنين.

في طولكرم، اقتحم الاحتلال ضاحية شويكة شمالي المدينة، وداهم عدة أحياء في الضاحية، ولم يبلغ عن حالات اعتقال للمواطنين.

في رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة نعلين غربي المدينة، وداهمت منزلًا لعائلة "نافع" واعتقلت الشاب محمد ناجح نافع.

وفي ساعات الليل الأولى، اقتحم عدد كبير من الجنود محيط مجمع فلسطين الطبي، وداهموا عددًا من المحال التجارية محيط المستشفى.

وفي متابعة تطورات حملات الاعتقال التي يشنّها الاحتلال الصهيوني بحق المواطنين في الضفة الغربية، فقد اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني أكثر من 7 آلاف فلسطيني منذ 7 أكتوبر الماضي.