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انتشال جثامين 100 شهيد بعد انسحاب الاحتلال من مدينة غزة

11 فبراير 2024 . الساعة 20:08 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

تمكنت فرق الإنقاذ، اليوم الأحد، من انتشال قرابة 100 من جثث الشهداء الملقاة في الشوارع بعد انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي، من مناطق غرب مدينة غزة أمس السبت.

وأفادت مصادر محلية، أن عددًا من جثث الشهداء الذين قتلهم الجيش الإسرائيلي، تم نقلها إلى مستشفى المعمداني في المدينة، خاصة من المناطق التي شهدت انسحابًا جزئيًا للجيش وهي الجامعات والكتيبة ومفترق الصناعة.

وبحسب شهود عيان، تحدثوا على منصات التواصل الاجتماعي، نُقل بعض هذه الجثث بـ “الطرق البدائية على ظهر عربات تجرها الأحصنة".

وبحسب مراسل وكالة "الأناضول"، فإن عددًا من الشهداء تم انتشالهم من مراكز لإيواء النازحين تعرضت لاستهداف إسرائيلي مباشر.

وأفاد شهود عيان، أن عددًا من الجرحى كانوا في منطقة الكتيبة، ناشدوا لإجلائهم لتلقي العلاج وسط تعذر انتقالهم بسبب أوضاعهم الصحية.

كما وثقت مشاهد مصورة حجم عمليات التجريف الواسعة التي نفذها الجيش الإسرائيلي داخل الشوارع الرئيسية والمفترقات في منطقة الجامعات والصناعة في حي الرمال بمدينة غزة.

 

#غزة #حي الرمال #تل الهوى

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