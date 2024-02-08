القسام: أجهزنا على "قناص صهيوني" في غزة

غزة - فلسطين أون لاين

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، اليوم الخميس، إنها أجهزت على "قناص صهيوني"، خلال المعارك الجارية قرب مفترق الطيران في مدينة غزة.

وكان جيش الاحتلال قد أعلن، صباح اليوم الخميس، عن مقتل أحد ضباطه متأثرًا بجراح أُصيب بها جرّاء المعارك المندلعة في قطاع غزة.

وأكد الجيش في بيان له، أن ضابط صف قُتل اليوم، بعد عدم تمكن الطواقم الطبية من إنقاذ حالته إثر خطورة الجراح التي أُصيب بها في معارك قطاع غزة خلال ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

ومساء أمس الأربعاء، بثت كتائب الشهيد عز الدين القسام، ، مشاهد لعملية قنص ضابط إسرائيلي، خلال المعارك الضارية بمنطقة الجامعات، غربي مدينة غزة.

وأظهرت المشاهد لحظات الرصد من مقاتلي القسام، قبل قنص الضابط الإسرائيلي وسقوطه أرضًا، وسط هُتافات التكبير، ببندقية الغول القسامية -التي أطلق عليها هذا الاسم تيمنًا بمطورها الشهيد عدنان الغول- ويصل مداها القاتل إلى 2000 متر.

ودأبت كتائب "القسام" خلال معركة "طوفان الأقصى" على توثيق عملياتها ضد جيش الاحتلال؛ كاستهداف الجنود والدبابات والآليات العسكرية بقذائف مضادة للأفراد والدروع والتحصينات، والكمائن وعمليات القنص وتفخيخ فوهات الأنفاق في المناطق التي توغل فيها الاحتلال.

ووفقًا لآخر الإحصائيات، فقد ارتفع عدد القتلى الصهاينة منذ بداية الحرب على غزة إلى 565 جنديًا. فيما أُصيب 2828 جنديًا بينهم 736 إصابةً متوسطة و429 إصابة حرجة.

كما بلغ عدد المصابين في صفوف جيش الاحتلال منذ بدء التوغل البري في قطاع غزة 1304 بينها 435 إصابة متوسطة و 264 إصابة حرجة.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، منذ السابع من شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي. بمساندة أميركية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.