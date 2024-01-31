بشكل متصاعد.. حملة اعتقالات في عدد من محافظات الضفة الغربية

غزة - فلسطين أون لاين

شنّت قوات الاحتلال الصهيوني، فجر اليوم الأربعاء، حملة اقتحامات ومداهمات لعدة مدن وبلدات في الضفة الغربية، تخللها اعتداءات واعتقالات لعدد كبير من المواطنين.

وفي متابعة آخر تطورات الاقتحامات اليومية، اقتحمت قوات الاحتلال عددًا من مدن الضفة الغربية، وداهمت منازل المواطنين، واعتدت عليهم، واعتقلت عددًا منهم.

في قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عزون، وداهمت منزل المواطن مصطفى خرفان، واعتقلتْه بعد أن اعتدت عليه وهددت أفراد أسرته. كما اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر الشاب محمود خدرج.

وفي بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الدهيشة، واعتقلت زوجة المطارد غسان زواهرة للضغط عليه لتسليم نفسه.

كما شنّتْ قوات الاحتلال حملة اعتقالات طالتْ عددًا من الشبان عُرف منهم: الاسير المحرر محمود فرارجة، والجريح معتز اسامة المصري، و يوسف مراد سلهب، وعصام عبيد الله طقاطقة.

وفي جنين، اقتحم عدد كبير من قوات الاحتلال بلدة جبع، وداهموا منزل والد الشهيد نايف ملايشة، ومنزل المواطن ياسير الفاخوري، والمواطن جهاد السوس.

وفي رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عين عريك، واعتقلت المواطن موسى يعقوب هيلانة، ونجليه ناصر ويعقوب.

كما اقتحم الاحتلال قرية خربثا بني حارث واعتقلت المواطن عبادة أمجد حمودة "23 عامًا".

وفي القدس، اعتقلت قوات الاحتلال عددًا من المواطنيين المقدسيين، عُرف منهم: عساف عدنان عساف من مخيم قلنديا شمالي المدينة.

كما اعتقلت الشاب محمد بامية من من سلوان جنوب الاقصى بعد مداهمة منزله والعبث في محتوياته.

وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال مخيمي العسكر القديم والجديد، والمنطقة الغربية للمدينة، واعتقلت الشقيقين جهاد ومنتصر عيد ووالدتهم نجوى عيد، بعد مداهمة منزلهم وتخريب محتوياته.