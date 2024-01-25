عشرات الشهداء في مجزرة صهيونية على دوار الكويت في مدينة غزة

غزة - فلسطين أون لاين

في اليوم الـ 111 من الحرب الدامية على قطاع غزة، يواصل الاحتلال الصهيوني قصفه المتواصل على مناطق متفرقة في قطاع غزة، وارتكابه عشرات المجازر بحق المدنيين.

وفي رصد أبرز الأحداث منذ الصباح، فقد ارتكب الاحتلال الصهيوني مجزرةً جديدة في دوار الكويتي في مدينة غزة، والتي راح ضحيتها حتى اللحظة أكثر من 20 شهيدًا وإصابة 150 آخرين، جرّاء إطلاق دبابات الاحتلال القذائف والرصاص على المواطنين الذين كانوا ينتظرون وصول المساعدات الإنسانية إلى الدوار.

كما أعلنتْ وزارة الصحة بغزة عن ارتقاء 3 شهداء بينهم طفلان جرّاء الغارات الصهيونية المتواصلة على منطقة السطر الغربي شمال خانيونس. فيما وصل ظهر اليوم، 4 شهداء و29 جريحًا إلى مستشفى ناصر جرّاء قصف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين في خان يونس.

وفي مخيم البريج، فقد ارتقى شهيدان وأصيب عدد من الجرحى جرّاء استهداف طائرات الاحتلال مجموعةً من المواطنين في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

ومنذ ساعات الصباح حتى ظهر اليوم، شنّت طائرات الاحتلال الصهيوني غارات مكثفة على حي الأمل ومحيط جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني غرب خانيونس، فيما أطلقت طائرات الكواد كابتر نيرانها بشكل مكثف تجاه الساحة الخلفية لمجمع ناصر الطبي.

وأكدت مصادر صحفية أن طائرات الاحتلال الصهيوني شنّت عددّا من الغارات العنيفة على شمال مدينة غزة، وعلى مخيم البريج وسط القطاع، بالتزامن مع قصف مدفعي متواصل على مناطق وسط وغرب خانيونس جنوبي القطاع.