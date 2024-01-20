أكثر من 111 مظاهرة في 60 مدينة مغربية نصرةً لغزة

قالت "الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة"، إن "نحو 60 مدينة مغربية، شهدت يوم أمس الجمعة أكثر من 111 مظاهرة، في يوم واحد، دعمًا لغزة في مواجهة عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل منذ الـ7 من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي".

وأضافت في بيان صحفي، اليوم السبت، أن "أكثر من 111 وقفة ومسيرة تم تنظيمها في نحو 60 مدينة، أمس الجمعة، استجابة لنداء الهيئة، تضامنا مع غزة وكامل فلسطين في جمعة (طوفان الأقصى) رقم 15 التي رفع لها شعار (جمعة القنوت)".

وتابع أنه "من بين المدن التي عرفت مظاهرات، الدار البيضاء والرباط وفاس (شمال) وبركان (شمال شرق) وأكادير (وسط) والجديدة وآسفي (غرب)".

وأشار إلى أنه قد "توزعت الوقفات، ما بعد صلاة الجمعة، وأوقات أخرى من نفس اليوم، رفع فيها المحتجون لافتات تعبر عن التضامن مع أهل غزة جراء المجازر التي يرتكبها بحقهم الاحتلال الإسرائيلي".

المصدر / فلسطين أون لاين