فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

منظمة دولية: (إسرائيل) قتلت عشرات الأكاديميين ودمرت جامعات غزة

منظمة دولية: (إسرائيل) قتلت عشرات الأكاديميين ودمرت جامعات غزة

الأمم المتحدة: (إسرائيل) تقتل اثنتين من الأمهات في غزة كل ساعة

5 شهداء في قصف للاحتلال على رفح ومخيم البريج

"سوء حظ".. "خطوة واحدة" ألقت غزاوي في براثن الاعتقال والتعذيب

الصحة: ارتفاع حصيلة العدوان على غزة إلى 24,927 شهيدا

الرشق: بايدن يبيع الوهم بالحديث عن الدولة الفلسطينية

قوات الاحتلال تنسحب من طولكرم ومخيميها مخلفة دمارا واسعا في البنية التحتية

19 عملًا مقاومًا بالضفة والقدس خلال الـ 24 ساعة الماضية

منظمة إنسانية: هجمات (إسرائيل) على غزة قتلت 10 آلاف طفل

أكثر من 111 مظاهرة في 60 مدينة مغربية نصرةً لغزة

20 يناير 2024 . الساعة 19:25 بتوقيت القدس
...
أكثر من 111 مظاهرة في 60 مدينة مغربية نصرةً لغزة

قالت "الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة"، إن "نحو 60 مدينة مغربية، شهدت يوم أمس الجمعة أكثر من 111 مظاهرة، في يوم واحد، دعمًا لغزة في مواجهة عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل منذ الـ7 من  تشرين الأول/ أكتوبر الماضي".

وأضافت في بيان صحفي، اليوم السبت، أن "أكثر من 111 وقفة ومسيرة تم تنظيمها في نحو 60 مدينة، أمس الجمعة، استجابة لنداء الهيئة، تضامنا مع غزة وكامل فلسطين في جمعة (طوفان الأقصى) رقم 15 التي رفع لها شعار (جمعة القنوت)".

وتابع أنه "من بين المدن التي عرفت مظاهرات، الدار البيضاء والرباط وفاس (شمال) وبركان (شمال شرق) وأكادير (وسط) والجديدة وآسفي (غرب)".

وأشار إلى أنه قد "توزعت الوقفات، ما بعد صلاة الجمعة، وأوقات أخرى من نفس اليوم، رفع فيها المحتجون لافتات تعبر عن التضامن مع أهل غزة جراء المجازر التي يرتكبها بحقهم الاحتلال الإسرائيلي".

المصدر / فلسطين أون لاين 
#غزة #مدينة أثرية #مظهر شعبي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة