بلينكن: على (إسرائيل) عدم تقويض السلطة الفلسطينيّة في رام الله

قال وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، إن واشنطن تخطط لأن تقوم الأمم المتحدة بإجراء عملية تقييم لضمان عودة أهالي غزة إلى شمالي القطاع، مشيرا إلى أنه يتوجّب على إسرائيل التوقف عن اتخاذ خطوات تقوّض السلطة الفلسطينية.

جاء ذلك بعد وقت وجيز من إشارة تقرير إسرائيلي إلى أن تل أبيب ستتيح لوفد من الأمم المتحدة، زيارة شماليّ قطاع غزة، المدمَّر بشكل شبه كامل تقريبا، إذ عمد الجيش الإسرائيلي إلى تسوية أحياء كاملة، ومؤسسات ومشاف في الأرض.

وعَدَّ أن "رفع قضية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، يشتّت جهود احتواء التصعيد".

وقال بلينكن خلال مؤتمر صحافيّ، إن "مئات الآلاف من سكان غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي".

وذكر أنه يتوجّب "على إسرائيل، التوقّف عن اتخاذ خطوات تقوض السلطة الفلسطينية، وبخاصة ما يتعلق بالاستيطان".

وقال بلينكن إن "أموال السلطة تعود للفلسطينيين ومن حقهم أن يحصلوا عليها لدفع رواتب الموظفين".

وأضاف أن "كثيرا من دول المنطقة مستعدة للاستثمار في جهود إعادة الإعمار ودعم الفلسطينيين في حكم وطنهم"، لكنهم سيفعلون ذلك فقط في ظل وجود مسار واضح لإقامة دولة فلسطينية.

ولفت إلى أن "أموال السلطة تعود للفلسطينيين، ومن حقهم أن يحصلوا عليها لدفع رواتب الموظفين".

وقال بلينكن: "تحدثت اليوم مع المسؤولين الإسرائيليين عن مراحل الحرب في غزة، واتفقنا على دخول بعثة أممية إلى شمال غزة، لضمان عودة الفلسطينيين إلى هناك".

وذكر أن "البعثة الأممية ستبدأ في تقييم الأمور بشأن عودة الفلسطينيين إلى شمال قطاع غزة".

وأضاف: "نقف مع إسرائيل لضمان أمن حدودها الشمالية وندعمها في التوصل إلى حلول دبلوماسية".

وذكر أن "الطعام والمواد الأساسية يجب أن تدخل إلى غزة بلا عراقيل"، مشيرا إلى أن "مئات الآلاف من سكان غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي".

وقال إن "مواجهة عدو يختبئ خلف المدنيين والمدارس والمستشفيات لها كلفة عالية من الضحايا المدنيين".

وذكر أن "حماس وحزب الله والحوثيون ومن خلفهم إيران، مستمرّون في الدعوة علنا إلى محو إسرائيل".

وأضاف: "شهدنا خلال الـ90 يوما الماضية، كلفة إنسانية عالية، هي ما جعلتنا نقف إلى جانب إسرائيل".

وقالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، في وقت سابق اليوم، إن قطاع غزة يتحول إلى "مكان غير صالح للعيش"، بعد أكثر من 3 أشهر من الحرب الإسرائيلية على القطاع.

المصدر / وكالات