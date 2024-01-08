عشرات الشهداء والجرحى في دير البلح ومعارك ضارية في خان يونس

شن الطيران الحربي الإسرائيلي اليوم الاثنين، غارات عنيفة على وسط قطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد وجرح العشرات، بالتزامن مع تواصل الاشتباكات الضارية بين المقاومة وقوات الاحتلال في خان يونس.

وقالت مصادر أمنية وطبية إن غارات إسرائيلية استهدفت فجر اليوم منازل في دير البلح (وسط القطاع) وخلفت 18 شهيدا وعشرات المصابين.

وأضافت تلك المصادر أن مقاتلات إسرائيلية شنت فجرا سلسلة غارات عنيفة على مخيم المغازي الذي يقع أيضا وسط القطاع.

وقالت وزارة الصحة في غزة صباح اليوم -في بيان- إن القصف الإسرائيلي على القطاع أوقع 73 شهيدا و99 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب أمس مجازر جديدة بحق المدنيين أسفرت عن استشهاد 160 فلسطينيا وإصابة 250 آخرين.

وفي شمالي القطاع، أفاد شهود عيان بأن 60 فلسطينيا على الأقل استشهدوا في قصف استهدف منزلا في منطقة الفالوجا بمخيم جباليا.

ووفق الشهود فإن المنزل كان مأهولا بالسكان والنازحين، وإن معظم الضحايا أطفال ونساء.

وفي وسط قطاع غزة، أفاد مصادر طبية باستشهاد أكثر من 30 فلسطينيا وإصابة نحو 50 جراء قصف إسرائيلي استهدف مدرسة المغازي الابتدائية التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وتؤوي نازحين.

في غضون ذلك، تخوض المقاومة الفلسطينية اشتباكات ضارية في محاور القتال بخان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأفادت قناة الأقصى بأن اشتباكات عنيفة دارت صباح اليوم بين المقاومة والقوات المتوغلة شرق خان يونس.

وبات القتال يتركز بشكل كبير في خان يونس، وفي مخيمات وسط القطاع، خاصة البريج والمغازي.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن -أول أمس السبت- أنه بات يركز عملياته على وسط وجنوبي قطاع غزة بعد أن تمكن -بحسب زعمه- من تفكيك البنية العسكرية لحركة حماس شمالي القطاع، على الرغم من أنه لا يزال يتعرض لهجمات من جانب المقاومة هناك.

ومن جهته، أعلن مستشفى سوروكا في بئر السبع أمس الأحد أنه استقبل 8 أصيبوا في معارك غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين