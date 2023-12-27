مستوطنون يدنسون مقبرة إسلامية في القدس المحتلة

أقدم مستوطنون إسرائيليون، اليوم الأربعاء، على تدنيس مقبرة إسلامية في شرق القدس المحتلة.

وتداول نشطاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي صور ومقطع فيديو لرأس حمار ميت تم وضعه بين قبور في مقبرة باب الرحمة الملاصقة للمسجد الأقصى.

وأثار التدنيس ردود فعل غاضبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت محافظة القدس في بيان إن "أحد المستوطنين قام باقتحام مقبرة باب الرحمة وعلق رأس حماس على أحد القبور ".

وكان مستوطنون إسرائيليون اعتدوا مرارا في السنوات الماضية على مقبرة باب الرحمة.

ولم تعلق شرطة الاحتلال الإسرائيلية رسميا على الاعتداء.

ومقبرة باب الرحمة هي من أقدم المقابر الإسلامية في مدينة القدس.

وتحوي المقبرة العديد من قبور الصحافة بمن فيهم عبادة بن الصامت وشداد بن أوس.

المصدر / فلسطين أون لاين