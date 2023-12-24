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(إسرائيل) تشدد الرقابة على تغطية حرب غزة إعلاميا

24 ديسمبر 2023 . الساعة 08:09 بتوقيت القدس
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(إسرائيل) تشدد الرقابة على تغطية حرب غزة إعلاميا

أصدرت الرقابة العسكرية الإسرائيلية تعليمات بشأن التغطية الإعلامية للحرب على غزة تحظر بموجبها على وسائل الإعلام تناول 8 قضايا أو نشرها أو التعامل معها من دون الحصول على موافقة مسبقة من الرقيب العسكري.

وتحظر المذكرة التي عممتها الرقابة العسكرية على جميع وسائل الإعلام نشر أي معلومات شخصية عن المحتجزين أو وضعهم الصحي وأي مواقف إسرائيلية تتعلق بالمفاوضات الرامية للإفراج عنهم.

كما يحظر القرار نشر أي تفاصيل عن العمليات العسكرية والاستخباراتية الإسرائيلية والهجمات الصاروخية التي تصيب مواقع حساسة في (إسرائيل).

كما يمنع تناول معلومات مرتبطة بزيارة كبار المسؤولين العسكريين لساحة المعركة، وذات صلة بمنظومات الأسلحة والمعدات التي يستخدمها الجيش الإسرائيلي.

ويحظر القرار أيضا بث أي تقارير تشمل تفاصيل أو معلومات عن اجتماعات الحكومة، مشترطا ضرورة تقديم جميع المواد التي تشمل تلك المعلومات للرقابة قبل بثها.

 

المصدر / فلسطين أون لاين 
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