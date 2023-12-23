حماس: قرار مجلس الأمن بتوسيع دخول المساعدات إلى غزة "هزيل وغير كاف"

اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أنّ القرار الصادر، اليوم الجمعة، عن مجلس الأمن الدولي، والداعي إلى "توسيع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ومراقبتها"؛ "خطوة غير كافية".

وقالت "حماس"، في بيان صحفي، إن "القرار لا يلبّي متطلبات الحالة الكارثية التي صنعتها آلة الإرهاب العسكري الصهيونية في قطاع غزة، خاصة أنه لم يتضمّن قراراً دولياً بوقف حرب الإبادة الجماعية التي يشنها كيان الاحتلال الإرهابي على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة".

وأكدت أن "الإدارة الأمريكية عملت خلال الخمس أيام الماضية جاهدةً على تفريغ هذا القرار من جوهره، وإخراجه بهذه الصيغة الهزيلة، التي تسمح للاحتلال الفاشي باستكمال مهمة التدمير والقتل والإرهاب في قطاع غزة".

وأضافت" "من واجب مجلس الأمن الدولي، إلزام الاحتلال بإدخال المساعدات بكميات كافية، إلى جميع مناطق قطاع غزة، خصوصاً مناطق شمال قطاع غزة، الذي يتعرَّض، إلى جانب المجازر اليومية، لحصار فاشي، وسياسة تجويع مستمرة".

المصدر / فلسطين أون لاين