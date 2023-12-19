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جيش لاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل جندي شمالي قطاع غزة

19 ديسمبر 2023 . الساعة 20:25 بتوقيت القدس
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جيش لاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل جندي شمالي قطاع غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، مقتل أحد جنوده في معركة بشمال قطاع غزة، ما يرفع حصيلة قتلاه منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى 464.

وقال الجيش في بيان نشره على موقعه الرسمي: "قُتل الرقيب (احتياط) ماعوز فنكشتاين (25 عاماً) من (مستوطنة) سوسيا (في الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة)، مقاتل في الكتيبة 7008 'تشكيل نصف النار (551)، في معركة شمال قطاع غزة".

وبذلك ترتفع حصيلة القتلى المعلنة لجيش الاحتلال منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر الماضي إلى 464، وفق بياناته الرسمية، تابعتها الأناضول.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن جيش الاحتلال مقتل اثنين من عناصره (ضابط وجندي)، في معارك بشمالي قطاع غزة، وإصابة جنديين بجروح خطيرة في معارك جنوبي القطاع.

ومنذ 27 أكتوبر الماضي يشن الجيش الإسرائيلي عملية توغل بري بقطاع غزة، بدأت بمنطقة الشمال قبل أن تتوسع إلى وسط وجنوب القطاع، وسط مقاومة شرسة من المقاتلين الفلسطينيين، وفق اعتراف مسؤولين إسرائيليين، قالوا إن جيش بلادهم يدفع "ثمنا باهظا" في غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين 
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