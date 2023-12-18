19.4 ألف شهيد في غزة جراء العدوان الإسرائيلي

أعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم الاثنين، عن ارتفاع حصيلة الشهداء الفلسطينيين إلى 19453 شخصا جراء العدوان الإسرائيلي المروع على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقال الناطق باسم الوزارة أشرف القدرة خلال مؤتمر صحفي في جنوب قطاع غزة، إن 52286 فلسطينيا أصيبوا بجروح مختلفة جراء هجمات إسرائيل الجوية والمدفعية منذ بدء الحرب.

وأفاد القدرة بأن 151 شهيدا و313 جريحا نقلوا إلى المستشفيات خلال الساعات الماضية جراء ارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي 16 "مجزرة" في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وانتقد القدرة الآلية المعمول بها لسفر الجرحى إلى خارج قطاع غزة بهدف العلاج، مشيرا إلى أن أقل من 1% من إجمالي الجرحى تمكنوا من مغادرة القطاع عبر معبر رفح مع مصر حتى الآن.

وأكد على وجود حاجة ماسة لإجلاء 5000 جريح دفعة واحدة للسفر للعلاج قطاع غزة على أن يتم جدولة سفر جرحى آخرين في وقت لاحق.

وحذر القدرة من أن الوضع الصحي والإنساني في مراكز الإيواء جنوب قطاع غزة "كارثي بسبب انتشار الأمراض وعدم توفر الرعاية الصحية".

وطالب المؤسسات الدولية بتوفير الأدوية والوقود لتشغيل المستشفيات في قطاع غزة "في ظل ما تعانيه من شلل تام بفعل الاستهداف والحصار الإسرائيلي خاصة في شمال القطاع".

المصدر / فلسطين أون لاين