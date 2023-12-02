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الصحة العالمية: يجب شحن الإمدادات الأساسية إلى غزة عاجلاً

02 ديسمبر 2023 . الساعة 10:35 بتوقيت القدس
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تيدروس أدهانوم غيبريسوس

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن شحن الإمدادات الأساسية إلى غزة يجب أن يُستأنف بشكل عاجل.

وأوضح، في منشور على حسابه بموقع "إكس"، أنه "يجب استئناف تسليم الإمدادات الأساسية إلى غزة بشكل عاجل، وإعادتها إلى المستويات التي تم التوصل إليها خلال وقف إطلاق النار الأخير على الأقل، ولكن هناك حاجة إلى أكثر من ذلك بكثير".

وشدد غيبريسوس على أن المدنيين في غزة بحاجة إلى الحماية، والغذاء، والمياه النظيفة، والمأوى، والصرف الصحي، والدواء.

رعاية منقذة للحياة

وأشار إلى أن المصابين يحتاجون إلى رعاية منقذة للحياة، ويحتاج العاملون في مجال الرعاية الصحية إلى الحماية والإمدادات لتقديم الخدمة.

وأردف: "كما حذرنا مراراً وتكراراً، فإن الاكتظاظ الناجم عن النزوح الجماعي للسكان والظروف المعيشية غير الآمنة، يزيدان خطر الإصابة بالأمراض".

وأكد مدير عام "الصحة العالمية" ضرورة إنهاء العنف وإطلاق سراح المحتجزين المتبقين وإنهاء الحصار على غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين 
#غزة #الصحة العالمية #العدوان على غزة

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