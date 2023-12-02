تمهيدا لهدمهما.. الاحتلال يأخذ قياسات منزلي عائلاتي منفذي عملية "القدس"

أغلقت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، السبت، منزلين لعائلة الشهيدين الشقيقين مراد وابراهيم نمر في حي صورباهر الى الجنوب من القدس وذلك تمهيدا لهدم المنزلين ردا على عملية اطلاق النار التي قاما بتنفيذها صباح الخميس في أحد مخارج القدس قرب حي رموت الاستيطاني مما أدى الى مقتل أربعة مستوطنين.

وبناء على تعليمات صادرة من المستوى السياسي الاسرائيلي اوعز بنيامين نتانياهو رئيس حكومة الاحتلال الاسرائيلي في اجتماع عقده مع عدد من الوزراء والمسؤولين مساء الخميس الماضي باتخاذ اجراءات عقابية سريعة بحق اهالي صور باهر تضمنت اغلاق الحي وحي ام طوبا المجاور بالمكعبات الاسمنتية لتقليص حركة الدخول والخروج من الحيين وسط اجراءات تفتيش متواصلة على مدخل واحد فقط يسمح بالخروج والدخول منه.

اعتقالات في صور باهر

وجرى اعتقال خمسة بينهم فتى قاصر وتحويلهم للتحقيق على خلفية مشاركتهم في تظاهرات في حي صور باهر، في حين لا زال اربعة من أبناء عائلة نمر (ثلاثة من الأشقاء وابن عم الشهيدين) رهن الاعتقال والتحقيق لمعرفة إذا ما كانوا على علم مسبق بنية الشهيدين تنفيذ عملية إطلاق النار.

وفي بلدة سلوان مساء أمس قامت شرطة الاحتلال بضرب عدد من الشبان في حي بئر ايوب قرب خيمة البستان بأعقاب البنادق مما ادى الى إصابة أحدهم بجروح.

المصدر / فلسطين أون لاين