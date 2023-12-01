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"الإعلامي الحكومي": المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية استمرار العدوان على غزة

01 ديسمبر 2023 . الساعة 09:33 بتوقيت القدس
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حمل المكتب الإعلامي الحكومي بغزة المجتمع الدولي وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية، مسؤولية استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقال "الإعلامي الحكومي" في بيان صحفي، اليوم الجمعة: إن "جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ بمواصلة حربه الوحشية على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، حيث واصل قصف واستهداف العديد من المنازل والمناطق الآمنة في أكثر من محافظة في القطاع".

وحمل المجتمع الدولي وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية ممثلا بالرئيس الأمريكي ووزير خارجيته المسؤولية عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي واستمرار الحرب الوحشية ضد المدنيين والأطفال والنساء في قطاع غزة وذلك بعد منحه الضوء الأخضر لمواصلة الحرب دون أي اعتبار لقوانين الحروب وللقوانين الدولية والإنسانية.

وشدد المكتب الإعلامي الحكومي على حق شعبنا الفلسطيني في الدفاع عن نفسه بكل الوسائل ومن حقه نيل حريته واستقلاله وإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس وزوال الاحتلال بالكامل عن أراضيه بموجب القوانين الدولية والأممية.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الاحتلال #العدوان على غزة

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