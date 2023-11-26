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تنديدًا بالعدوان على غزة.. تواصل المسيرات في المدن الأميركية المختلفة

26 نوفمبر 2023 . الساعة 10:32 بتوقيت القدس
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تواصلت المسيرات في عدد من المدن الأميركية، تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي استشهد خلاله حتى اللحظة أكثر من 15 ألف مواطنهن غالبيتهم من الأطفال والنساء، ونحو 30 ألف جريح.

استثمار أسبوع التسوق

ونظمت مسيرات في واشنطن، ونيويورك، وشيكاغو، وهيسوتن، واريزونا، فيما استغل النشطاء أسبوع التسوق الأهم في الولايات المتحدة المعروف باسم "Black Friday" للتظاهر أمام المجمعات التجارية الضخمة، لحث الأميركيين على مقاطعة التسوق هذا العام لدفع الشركات الكبرى للضغط على الإدارة الأميركية من أجل إجبار إسرائيل وقف عدوانها.

ليسوا أرقاما

ولفت، إلى أن النشطاء سينشرون أسماء الأطفال الذين استشهدوا على يد قوات الاحتلال من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وخلال المسيرات التضامنية، للتأكيد على أنهم ليسوا "مجرد أرقام" وللدفع من أجل محاكمة قادة الاحتلال على جرائمهم بحق الطفولة الفلسطينية.

المصدر / فلسطين أون لاين 
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