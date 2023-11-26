الهدنة الإنسانية المؤقتة تدخل يومها الثالث

دخلت الهدنة المؤقتة، اليوم الأحد، يومها الثالث، فيما تتواصل الإجراءات لإتمام الدفعة الثالثة من صفقة تبادل الأسرى بين سلطات الاحتلال وحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، وذلك مع دخول الحرب التي تشنها (إسرائيل) على قطاع غزة يومها الـ 51.

وأتى ذلك بعد أن اكتملت المرحلة الثانية من عملية تبادل الأسرى في سجون الاحتلال ومحتجزين إسرائيليين في قطاع غزة، وذلك بعد تأخير لعدة ساعات بسبب تعمد الاحتلال انتهاك بعض البنود المتعلقة بإدخال شاحنات الإغاثة الإنسانية وعدم التزامه بمعاير الأقدمية في تحرير الأسرى الفلسطينيين الذين شملتهم الصفقة.

وبتأخير عدة ساعات، أنجزت الدفعة الثانية من صفقة تبادل الأسرى، قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، إن الصليب الأحمر تسلم 17 محتجزا لدى كتائب عز الدين القسام.

39 مواطنا فلسطينيا

وأكد أن الاتفاق تضمن الإفراج عن 39 مواطنا فلسطينيا، وذلك وفقا للالتزامات المضمنة في اتفاق الهدنة المؤقتة.

وتزامنا مع ذلك تواصل شاحنات المساعدات الإنسانية دخول قطاع غزة المحاصر والمدمر جراء سبعة أسابيع من القصف الإسرائيلي.

المصدر / فلسطين أون لاين