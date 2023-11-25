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لازاريني: كلما طال أمد الحرب بغزة ابتعدنا عن الحل السياسي

25 نوفمبر 2023 . الساعة 09:56 بتوقيت القدس
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لازاريني: كلما طال أمد الحرب بغزة ابتعدنا عن الحل السياسي

قال مفوض عام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فيليب لازاريني، الجمعة، إنه "كلما طال أمد الحرب في قطاع غزة، زاد الغضب والإحباط، وابتعدنا عن احتمال التوصل إلى حل سياسي".

وعقب زيارته الثانية إلى غزة منذ بداية الحرب، أوضح لازاريني في تدوينة على حسابه عبر منصة "إكس": "أجدد دعوتي إلى وقف إطلاق نار إنساني طويل الأمد في غزة".

وأضاف أن "سكان غزة يحتاجون إلى فترة راحة، ويستحقون الهدوء والنوم ليلاً دون القلق بشأن ما إذا كانوا سيتمكنون من تجاوز ذلك".

ولفت إلى أن "الهدنة تمثل أيضا فرصة للوصول إلى المحتاجين بما في ذلك في الشمال من ناحية، وبدء إصلاح البنية التحتية المدنية من ناحية أخرى".

ودعا المسؤول الأممي إلى "توسيع العملية الإنسانية للاستجابة لحجم الاحتياجات الإنسانية الهائلة، ونحن بعيدون عن ذلك".

وأكد التزام طواقم "أونروا" بمواصلة تقديم المساعدة للمحتاجين، واستعدادها لاستقبال ما لا يقل عن 200 شاحنة مساعدات بما في ذلك الوقود يوميا.

المصدر / فلسطين أون لاين 
#غزة #احتجاز طالب #الحلبة السياسية الإسرائيلية

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