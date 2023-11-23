حماس: مجزرة مدرسة أبو حسين دليل على فاشية الاحتلال

قالت حركة حماس، إن المجزرة البشعة التي ارتكبها الاحتلال الصهيوني النازي في مدرسة أبو حسين التابعة للأونروا في مخيم جباليا، مساء اليوم الخميس، دليلٌ على فاشية الاحتلال وساديته بعد فشله في مواجهة المقاومة وكتائب القسّام في الميدان.

وأشارت حماس في بيان لها إلى ارتقاء نحو 30 شهيداً، وإصابة نحو مائة من أبناء شعبنا، في حصيلة أوّلية لهذه المجزرة.

وأكدت حماس، أن النازيين الجدد الفاشلين في ميدان المواجهة، سيفشلون أيضاً في مخططاتهم لتهجير شعبنا الفلسطيني المرابط في هذه الأرض، والتي ستكون مقبرة للغزاة بإذن الله.

المصدر / فلسطين أون لاين