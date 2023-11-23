جيش الاحتلال يعتقل مدير مستشفى الشفاء في غزة

أعلنت /هيئة البث الإسرائيلية/ الرسمية، اليوم الخميس، اعتقال جيش الاحتلال، مدير مستشفى الشفاء في غزة.

وقالت الهيئة، إن جيش الاحتلال اعتقل مدير مستشفى الشفاء محمد أبو سلمية إلى جانب عدد من الكوادر الطبية.

من جانبه، أكد الطبيب بمجمع الشفاء خالد أبو سمرة في تصريحات صحفية، أن الاحتلال لم يراع أي معايير أخلاقية في تعامله مع المرضى والأطباء والشهداء.

وقال أبو سمرة: إن قوات الاحتلال اعتقلت مدير مجمع الشفاء وعددًا من الأطباء والنازحين والمصابين بأعداد لا يمكن حصرها.

يذكر أن أبو سلمية، عمل طوال الأسابيع الماضية على عقد مؤتمرات صحفية والإدلاء بتصريحات حول نتائج العدوان الإسرائيلي على غزة، وعرض تفاصيل حصار مجمع الشفاء الطبي واقتحامه وتداعياته

وأشار الطبيب أبو سمرة إلى أن الاحتلال نبش المقبرة (التي أقيمت في ساحة مجمع الشفاء) واعتدى على رفات 200 شهيد دفنوا في حديقة المجمع، وفق ما نقل عنه تلفزيون العربي.

وذكر أن الاحتلال لم يستثن الأطفال والنساء من عمليات تفتيش دقيق، واحتجز الجميع 7 ساعات عند أحد الحواجز.

وبيّن أن الاحتلال أجبرهم على تكديس 260 مريضا في 14 سيارة إسعاف، مؤكدا أن الاحتلال استخدم الأطقم الطبية دروعا بشرية خلال اقتحامه المجمع الطبي.

وأشار إلى أن الأطباء اضطروا لخلط السكر والخل لتضميد وعلاج جروح المرضى.

كما أكد أنهم شاهدوا جثامين شهداء ملقاة على الأرض على طول الطرق بعد إخراجنا من مجمع الشفاء.

المصدر / فلسطين أون لاين